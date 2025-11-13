Гретцки о критике за поддержку Трампа: «Я канадец, у меня нет гражданства США. Я не политик, не могу заставить президента не говорить какие-то вещи»

Уэйн Гретцки высказался о критике в свой адрес за поддержку Дональда Трампа.

Уэйн Гретцки высказался о критике в свой адрес за поддержку Дональда Трампа , назвав себя канадцем. Ранее Гретцки критиковали за дружбу с президентом США и поддержку его политики в отношении Канады. Отношения между странами обострились на фоне заявлений Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом США, а также введения торговых пошлин.

«Люди будут говорить и верить во что захотят. Но в конце концов я знаю, что в душе я канадец, я всегда им оставался и останусь канадцем на всю жизнь.

У меня было много поддержки. Нужно уметь принимать и хорошее, и плохое. Думаю, это бы больше задело моего отца, Уолтера, так что я рад, что ему не пришлось этого видеть», – сказал Уэйн Гретцки в подкасте 100% Hockey.

Также он вспомнил о звонке премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который решил поддержать Уэйна.

«Это был замечательный звонок. Он позвонил мне и сказал отличную фразу: «Я звоню, чтобы обнять тебя». Я ответил: «Хорошо, мне это сейчас действительно нужно».

Я никогда не был гражданином США. Я канадец. Даже несмотря на то, что почти 90 процентов влиятельных людей в бизнесе или индустрии развлечений в итоге получают американское гражданство.

Я не занимаюсь политикой. Я не могу заставить премьер-министра что-то не говорить. Не могу заставить президента что-то не говорить. Я просто хоккеист, и все», – сказал Гретцки.