Файзуллаев победил в номинации «Открытие сезона» на премии Winline Герои РПЛ, Салтыков – лучший молодой игрок
Никита Салтыков признан лучшим молодым игроком сезона в Мир РПЛ.
19-летний полузащитник «Крыльев Советов» стал лауреатом премии «Winline Герои РПЛ» в соответствующей номинации.
Приз в номинации «Открытие сезона» получил хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
Файзуллаев забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 22 играх Мир РПЛ. На счету Салтыкова 4 мяча и 4 ассиста в 29 играх.
Ну... или агент крут.)
Пиара куда больше, чем таланта
Весь этот чертановский шалман с проплаченным пиаром служит только одной цели - продать подороже поленья