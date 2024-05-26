Файзуллаев победил в номинации «Открытие сезона» на премии Winline Герои РПЛ, Салтыков – лучший молодой игрок

Никита Салтыков признан лучшим молодым игроком сезона в Мир РПЛ.

19-летний полузащитник « » стал лауреатом премии «Winline Герои РПЛ» в соответствующей номинации.

Приз в номинации «Открытие сезона» получил хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Файзуллаев забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 22 играх Мир РПЛ. На счету Салтыкова 4 мяча и 4 ассиста в 29 играх.