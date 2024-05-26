Файзуллаев победил в номинации «Открытие сезона» на премии Winline Герои РПЛ, Салтыков – лучший молодой игрок

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Никита Салтыков Аббосбек Файзуллаев Футбол

Никита Салтыков признан лучшим молодым игроком сезона в Мир РПЛ.

19-летний полузащитник «Крыльев Советов» стал лауреатом премии «Winline Герои РПЛ» в соответствующей номинации.

Приз в номинации «Открытие сезона» получил хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Файзуллаев забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 22 играх Мир РПЛ. На счету Салтыкова 4 мяча и 4 ассиста в 29 играх.

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20 комментариев
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Аббос победил вполне заслуженно.
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Наглядное доказательство того, что Федотов не умеет работать и с молодыми и с креативными игроками )))
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Все правильно! Заслужил!
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ну тут без вариантов, Файзуллаев топчик
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Ответ riverman1980
Наглядное доказательство того, что Федотов не умеет работать и с молодыми и с креативными игроками )))
Не понял, как открытие сезона и работа с молодыми связана, человек приехал и сходу выдал хороший отрезок,к чему тут федотов вообще
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Теперь у локо будут Пеняев и Салтыков. Заматереют и будут разрывать лигу. ЕСЛИ заматереют…
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Ответ Крыло советов
Теперь у локо будут Пеняев и Салтыков. Заматереют и будут разрывать лигу. ЕСЛИ заматереют…
Долго ждать еще матерения распиаренного пиняева? Пока видно топтание на месте, а не прогресс. Такой же хайп вокруг игнатова был пару лет назад
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А какое звание выше?
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Файзуллаев заслуженно! А вот Салтыков весну слабую провёл, осень была ярче.
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Салтыков конечно крут. К 19 годам сменить за 5 лет 7 клубов не каждый сможет.
Ну... или агент крут.)
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Ответ Slavnov
Не понял, как открытие сезона и работа с молодыми связана, человек приехал и сходу выдал хороший отрезок,к чему тут федотов вообще
Действительно, зачем эти тренеры вообще нужны.)))
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Ответ angry horse
Федотов должен получить награду - провал года😎
Или всё же Абаскаль?
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Ответ angry horse
Федотов должен получить награду - провал года😎
Ну как же хоть одна новость может обойтись без хэйтеров ЦСКА.)
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Ответ Крыло советов
Теперь у локо будут Пеняев и Салтыков. Заматереют и будут разрывать лигу. ЕСЛИ заматереют…
Пиняева может травинка разорвать

Пиара куда больше, чем таланта

Весь этот чертановский шалман с проплаченным пиаром служит только одной цели - продать подороже поленья
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Ответ Крыло советов
Теперь у локо будут Пеняев и Салтыков. Заматереют и будут разрывать лигу. ЕСЛИ заматереют…
Оба сильно распиарены.
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