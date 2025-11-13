Грицюк сделал передачу и сыграл рекордные 20:39 в матче с «Чикаго». У форварда «Нью-Джерси» 3+5 в 17 играх сезона НХЛ

Арсений Грицюк сделал пятую результативную передачу в сезоне НХЛ.

Нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго », в котором Дэвилс победили 4:3 в овертайме.

Российский хоккеист был заявлен на игру в первом звене вместе с Джеком Хьюзом и Доусоном Мерсером. Во втором периоде Грицюк сделал передачу в эпизоде с голом Мерсера.

Также форвард получил рекордное игровое время в этом сезоне – 20:39. Кроме этого, в его активе три броска по воротам и два силовых приема.

В этом сезоне Грицюк набрал 8 (3+5) очков в 17 матчах чемпионата НХЛ .