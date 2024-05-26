«Зенит» – чемпион, Канада проиграла в 1/2 ЧМ, «МЮ», «Байер» и «ПСЖ» взяли национальные кубки, «Балтика» вылетела из РПЛ, Леклер выиграл поул в Монако и другие новости

1. «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, обыграв «Ростов». Сергей Семак выиграл 11-й трофей в качестве тренера, все – с «Зенитом». Кроме того, Семак побил рекорд Романцева, 6 раз подряд став чемпионом России.

«Динамо» уступило «Краснодару» и закончило чемпионат на 3-м месте. Краснодарцы впервые заняли 2-е место в РПЛ, хотя трофеев в копилке клуба по-прежнему нет. «Спартак» закончил сезон на 5-м месте.

«Балтика» вылетела в Первую лигу после одного сезона в РПЛ, а «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах с «Акроном» и тульским «Арсеналом».

2. «Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком на 5 лет. Тренер подписал соглашение после чемпионского матча с «Ростовом» прямо на стадионе.

3. «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии, победив «Сити» – 2:1! Это 13-й национальный Кубок в активе «Юнайтед», больше трофеев только у «Арсенала» – 14. Эрик тен Хаг выиграл 2-й трофей с «МЮ» и 8-й в карьере.

Благодаря победе «МЮ» сыграет в Лиге Европы, «Челси» – в Лиге конференций, а вот «Ньюкасл» остался без еврокубков в следующем сезоне.

4. Канада проиграла Швейцарии по буллитам в полуфинале ЧМ по хоккею 2024, Чехия забила 7 голов Швеции. Канада не вышла в финал ЧМ впервые с 2018-го.

5. «Байер» сделал золотой дубль, выиграв Кубок Германии. В финале команде Хаби Алонсо победила «Кайзерслаутерн» (1:0), играя вдесятером с 44-й минуты.

6. Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако-2024, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й. Леклер выиграл третий поул в Монако, однако лучший результат монегаска в гонке – 4-е место.

7. «ПСЖ» выиграл Кубок Франции, победив «Лион» – 2:1. Килиан Мбаппе, покидающий клуб летом, отыграл весь матч.

8. НХЛ. «Даллас» обыграл «Эдмонтон» (3:1) и сравнял счет в финале Запада (1-1). Макдэвид и Драйзайтль остались без очков.

9. Венсан Компани возглавит «Баварию», все согласовано. «Бернли» получит 10-12 млн евро.

10. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ» в ближайшие дни, клубы договорились. 20 млн евро выплатят в рассрочку, пишет «РБ Спорт».

11. НБА. 36+10+8 от Тейтума помогли «Бостону» победить «Индиану» (уже 3-0 в финале Востока).

12. Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов покидают «Локомотив». Об этом заявил агент игроков Шпинев.

13. «Айнтрахт» считает, что из-за «сексуально помешанной» невесты вратарь Кевин Трапп хуже играет. Модель заявляла, что они занимаются сексом 4-5 раз в неделю, пишет Bild.

14. Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. «Зенит» одолел «Локомотив-Кубань» в 1-м матче.

15. Два человека растянули на поле флаг Палестины перед игрой «Барселоны» с «Лионом» в финале женской ЛЧ. Кстати, женская «Барса» выиграла и взяла квадрупл.

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