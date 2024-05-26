«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 15 матчей подряд – 12 побед и 3 ничьих. Общий счет – 31:5

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шэньчжэнь Пен Сити Футбол

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 15 матчей.

Команда российского тренера на выезде обыграла «Шэньчжэнь Пен Сити» (1:0) в 14-м туре китайской Суперлиги.


«Шанхай Шеньхуа» лидирует в таблице чемпионата Китая, набрав 36 очков. У «Шанхай Порт» 30 баллов и 2 игры в запасе.

В 15 матчах при Слуцком «Шанхай» одержал 12 побед и трижды сыграл вничью, общий счет – 31:5.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок страны.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.

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21 комментарий
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Китайский император Лео Ни
+27
0
+27
Возьмут чемпионат и кубок. Проиграют в финале Азиатской Лиги )
+12
0
+12
Не пора ли уже писать "Шанхай нашего гения Слуцкого", а спорц?
+9
-1
+8
Ответ Семён Жуйло
Не пора ли уже писать "Шанхай нашего гения Слуцкого", а спорц?
Тогда Мостовой получит инфаркт!) побереги легенду
+3
0
+3
Ответ Сергей Лютый
Пьет пиво
и на луну лает
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
Китайский император Лео Ни
Лео Слу
+2
0
+2
А в это время Мосотовой сидит и воет
+2
0
+2
Плохо то, что конкурент со второго места прилип и не остаёт🤷‍♂️
Почти не теряет очки.
+1
0
+1
Ответ Alex I
А в это время Мосотовой сидит и воет
Пьет пиво
+1
0
+1
Молодец Леонид Викторович !
Слу Це Кий ))
+1
0
+1
Как же хорош Леонид Викторович!
0
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Пытаются довести Мостового
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Шеньхуа себе!
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Ответ Aleksey Yashin
Китайский император Лео Ни
устроил всей лиге слу-слу
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Почему Мостовой о Слуцком помалкивать в последнее время? Возьмите интервью у будущего главного тренера мира
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Ответ Алексей Зимин
Тогда Мостовой получит инфаркт!) побереги легенду
А, так вот кого спорц бережет, понятно.
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Ответ Северный болельщик
Почему Мостовой о Слуцком помалкивать в последнее время? Возьмите интервью у будущего главного тренера мира
Скажет что чемпионат Китая это уровень первенства водокачки и он там тоже бы всех разрывал хоть тренером хоть игроком...
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Ответ Северный болельщик
Почему Мостовой о Слуцком помалкивать в последнее время? Возьмите интервью у будущего главного тренера мира
да не мостовой помалкивает, мост как собака павлова, говорит то, что его спрашивают.
а вот почему моста не спрашивают про слу, вот это загадка.
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