«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 15 матчей подряд – 12 побед и 3 ничьих. Общий счет – 31:5

«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 15 матчей.

Команда российского тренера на выезде обыграла « » (1:0) в 14-м туре китайской Суперлиги.



« » лидирует в таблице чемпионата Китая, набрав 36 очков. У «Шанхай Порт» 30 баллов и 2 игры в запасе.

В 15 матчах при «Шанхай» одержал 12 побед и трижды сыграл вничью, общий счет – 31:5.

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок страны.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.