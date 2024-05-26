«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 15 матчей подряд – 12 побед и 3 ничьих. Общий счет – 31:5
«Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 15 матчей.
Команда российского тренера на выезде обыграла «Шэньчжэнь Пен Сити» (1:0) в 14-м туре китайской Суперлиги.
«Шанхай Шеньхуа» лидирует в таблице чемпионата Китая, набрав 36 очков. У «Шанхай Порт» 30 баллов и 2 игры в запасе.
В 15 матчах при Слуцком «Шанхай» одержал 12 побед и трижды сыграл вничью, общий счет – 31:5.
Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок страны.
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно будет целиком посмотреть на Спортсе – 16 июня против «Чэнду Жунчэн». Обзоры и лучшие моменты всех игр «Шеньхуа» смотрите у нас по итогам каждого матча.
Почти не теряет очки.
Слу Це Кий ))
а вот почему моста не спрашивают про слу, вот это загадка.