Тарасенко без очков в 5-м матче подряд в плей-офф. У него 2 броска за 13:15 в 3-й игре с «Рейнджерс»

Владимир Тарасенко остался без очков в 5-м матче подряд в плей-офф НХЛ.

Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями в 3-й игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2).

Всего в 14 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 5 (2+3) баллов.

Сегодня за 13:15 (2:27 – в большинстве) у 2 броска в створ ворот, 1 бросок был заблокирован, полезность – «минус 1».