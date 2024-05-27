Тарасенко без очков в 5-м матче подряд в плей-офф. У него 2 броска за 13:15 в 3-й игре с «Рейнджерс»
Владимир Тарасенко остался без очков в 5-м матче подряд в плей-офф НХЛ.
Форвард «Флориды» не отметился результативными действиями в 3-й игре финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2).
Всего в 14 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 5 (2+3) баллов.
Сегодня за 13:15 (2:27 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, 1 бросок был заблокирован, полезность – «минус 1».