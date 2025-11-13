Ларионов о СКА: «Все три вратаря играют фантастически, но когда забиваешь один-два гола – этого мало. Люди, знающие, как забивать, не могут найти уверенность»

Игорь Ларионов: все вратари СКА играют великолепно.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру вратарей клуба после поражения в матче FONBET КХЛ от «Салавата Юлаева » (1:2).

– По вратарям вопрос. Плешков лучший в лиге по коэффициенту надежности. Иванов сыграл на ноль в предыдущей игре, но вдруг выбор пал на Заврагина, который, в принципе, наверное, подвел вас со вторым голом.

– Всегда можно показать пальцем на кого-то одного, на кого-то другого и так далее. Как я сказал в Омске, Иванов провел выдающийся матч. У нас был план, потому что Заврагин до этого сыграл три игры через день. Мы молодому парню дали паузу в Омске.

Серега Иванов вышел, отыграл хороший матч, но нагрузка была просто колоссальная. Поэтому решили дать ему паузу и поставили Зави, который был посвежее. По Плешкову – он находится в Питере, он в принципе близок к тому, чтобы вернуться. У него вроде все зарубцевалось в нижней части тела, была травма, и мы очень надеемся, что он вернется к следующему матчу.

Вратари играют, как вы сказали, фантастически. Причем все три. Мне кажется, у них у троих один из лучших коэффициентов по лиге. Но когда ты забиваешь один-два гола, нам только остается сетовать на то, что этого мало. Это тот элемент, который мы должны подтянуть.

Мы делаем все возможное, но, к сожалению, все идет так со скрипом, потому что люди, которые знают, как забивать, умеют забивать, никак не могут найти тот элемент уверенности, который необходим каждому игроку и команде в целом, – сказал Ларионов .

