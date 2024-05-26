Тюкавин признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ
Лучшим игроком чемпионата России признан Константин Тюкавин.
Нападающий «Динамо» был награжден на премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона-2023/24. Также он был выбран лучшим форвардом.
На приз игроку сезона также претендовали Срджан Бабич и Александр Максименко (оба – «Спартак»), Эдуард Сперцян и Джон Кордоба (оба – «Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Евгений Латышонок («Балтика») и Ираклий Квеквескири («Факел»).
В текущем сезоне 21-летний футболист провел 30 матчей в Мир РПЛ и забил 15 голов. Его команда финишировала третьей. Подробно со статистикой Тюкавина можно ознакомиться здесь.
Тюкавин признан лучшим форвардом на премии Winline Герои РПЛ, Сперцян – лучшим полузащитником
Но мне кажется что при прочих равных Глушенков был ярче и системнее.
Тюкавин игрок-вспышка. Открылся в нужный момент, убежал, забил, подкараулил. Это крутые качества, но то что делает Глушенков это и есть футбол. Дриблинг, передачи, ведение игры команды -все эти качества как-то более подходят под звание лучшего игрока.
Но так как чемпионом он не стал, то вопрос дискуссионный. На мой взгляд игрок такого типажа впринципе не может рассматриваться как лучший игрок.
Всё же хочется смотреть и награждать игроков, которые заметны на поле весь матч, а не эпизодически пару раз за игру, когда они вовремя отклеиваются от защитников или ловят их на искусственном офсайде. Это круто и важное форварду качество, но лично я лучше пересмотрю хайлайты дриблинга и крутых передач Клаудиньо или Глушенкова, чем хайлайты открываний Тюкавина.
2) "есть ещё Кассьерра, но он скорее стопорил Зенит весь сезон"...
А теперь давайте обратимся к официальным данным ;)
1. Матео Кассьерра, Зенит, 24 = 21 + 3. За 28 матчей.
2. Константин Тюкавин, Динамо, 24 = 15 + 9. За 30 матчей.
3. Максим Глушенков, Локомотив, 22 = 6 + 16. За 29 матчей.
По официальным данным именно Кассьера "все равно выше" ;) И он так "стопорил Зенит", что именно Зенит стал чемпионом, в том числе благодаря его 24 баллам по системе гол+пас.
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/statistics/goalpass/
1. Глушенков
2. Тюкавин
3. Сперцян.
Хороши иногда были Касьерра, Эракович, Бабич, Доку.
Прогресс года - Щетинин, прямо понравился в конце сезона.
Индивидуально конечно сильнее других Венделл и Клаудиньо, но были инертны и ленивы во многих матчах.
Если бы не Тюкавин, Динамо бы барахталось дай Бог в середине таблицы, ни от кого нет такого импакта, кроме как от Кости, но шуты будут выть о том, что игрок, которого поставили неготовым от безнадеги, должен был выиграть матч против Краснодара)))
Тюкавин и Глушенков тоже достойные кандидаты