Тюкавин признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ

Лучшим игроком чемпионата России признан Константин Тюкавин.

Нападающий « » был награжден на премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона-2023/24. Также он был выбран лучшим форвардом.

На приз игроку сезона также претендовали Срджан Бабич и Александр Максименко (оба – «Спартак»), Эдуард Сперцян и Джон Кордоба (оба – «Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Евгений Латышонок («Балтика») и Ираклий Квеквескири («Факел»).

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 30 матчей в Мир РПЛ и забил 15 голов. Его команда финишировала третьей. Подробно со статистикой Тюкавина можно ознакомиться здесь.

Тюкавин признан лучшим форвардом на премии Winline Герои РПЛ, Сперцян – лучшим полузащитником