Тюкавин признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ

Теги премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Лучшим игроком чемпионата России признан Константин Тюкавин.

Нападающий «Динамо» был награжден на премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона-2023/24. Также он был выбран лучшим форвардом.

На приз игроку сезона также претендовали Срджан Бабич и Александр Максименко (оба – «Спартак»), Эдуард Сперцян и Джон Кордоба (оба – «Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Евгений Латышонок («Балтика») и Ираклий Квеквескири («Факел»).

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 30 матчей в Мир РПЛ и забил 15 голов. Его команда финишировала третьей. Подробно со статистикой Тюкавина можно ознакомиться здесь.

Тюкавин признан лучшим форвардом на премии Winline Герои РПЛ, Сперцян – лучшим полузащитником

Материалы по теме

86 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если бы Динамо взяло титул, то однозначно заслужил бы.
Но мне кажется что при прочих равных Глушенков был ярче и системнее.
Тюкавин игрок-вспышка. Открылся в нужный момент, убежал, забил, подкараулил. Это крутые качества, но то что делает Глушенков это и есть футбол. Дриблинг, передачи, ведение игры команды -все эти качества как-то более подходят под звание лучшего игрока.
+107
-5
+102
Интересно, как лучший форвард может не быть лучшим бомбардиром
+66
-11
+55
Это какой-то позор. Игрок просто пропал с самом важном матче за последние 48 лет.
+66
-18
+48
Кассерра с титулом и золотой бутсой поржал
+41
-3
+38
Премия ВТБ?)
+28
-3
+25
Ответ fedost
Интересно, как лучший форвард может не быть лучшим бомбардиром
Россия , щедрая душа ))
+17
-2
+15
ну не знаю я бы с Зенита кого выбрал а смысл лузера выбирать лучшим
+16
-3
+13
Ответ Alex
Кассерра с титулом и золотой бутсой поржал
Уверен, Кассьерре этот балаган по- барабану, с ним его титул и бомбардирское лидерство.
+14
-1
+13
Премия купленная )
+23
-11
+12
Это апогей позора российского футбола. лучшим стал неудачник, который не смог сыграть в ничью, чтобы стать чемпионом. Как же низко пал наш футбол.
+17
-6
+11
Тюкавин, конечно, в этом сезоне молодец, но далеко не самый лучший
+11
-1
+10
Ответ Титюля
Это какой-то позор. Игрок просто пропал с самом важном матче за последние 48 лет.
При чем тут 48 лет?
+14
-4
+10
Ответ andrew.p
Я бы Сперцяна отметил ещё, всё-таки он с командой большую часть сезона были лидерами и заслуженно. Тюкавин и Глушенков тоже достойные кандидаты
Сперцян - да. А Тюкавин - ну, кхм... Если бы он стал чемпионом - вопросов нет, он единственный по сути кто этого чемпионства в Динамо заслуживал, принеся команде 30 очков своими голами.
Но так как чемпионом он не стал, то вопрос дискуссионный. На мой взгляд игрок такого типажа впринципе не может рассматриваться как лучший игрок.
Всё же хочется смотреть и награждать игроков, которые заметны на поле весь матч, а не эпизодически пару раз за игру, когда они вовремя отклеиваются от защитников или ловят их на искусственном офсайде. Это круто и важное форварду качество, но лично я лучше пересмотрю хайлайты дриблинга и крутых передач Клаудиньо или Глушенкова, чем хайлайты открываний Тюкавина.
+9
-2
+7
Ответ Stas Politik
Голы поважнее ассистов будут. Плюс по гол + пас Тюкавин все равно выше. Если брать статистику, то есть ещё Кассьерра, но он скорее стопорил Зенит весь сезон, т.к очень пассивно играл в атаке за исключением последних двух матчей.
1) ". Плюс по гол + пас Тюкавин все равно выше..."
2) "есть ещё Кассьерра, но он скорее стопорил Зенит весь сезон"...

А теперь давайте обратимся к официальным данным ;)
1. Матео Кассьерра, Зенит, 24 = 21 + 3. За 28 матчей.
2. Константин Тюкавин, Динамо, 24 = 15 + 9. За 30 матчей.
3. Максим Глушенков, Локомотив, 22 = 6 + 16. За 29 матчей.
По официальным данным именно Кассьера "все равно выше" ;) И он так "стопорил Зенит", что именно Зенит стал чемпионом, в том числе благодаря его 24 баллам по системе гол+пас.

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/statistics/goalpass/
+7
-1
+6
Унылое говно! Если не зарешал решающий матч этого года и скорее всего всей его жизни ! Просрать такой шанс!(((
+8
-2
+6
Ответ Титюля
Это какой-то позор. Игрок просто пропал с самом важном матче за последние 48 лет.
Он виноват в этих 48 годах? Из которых он на свете провёл меньше половины?
+7
-2
+5
Ответ Максим Семин
А он получил премию лучшему форварду?
Третье предложение в новости
+5
0
+5
Мое мнение:
1. Глушенков
2. Тюкавин
3. Сперцян.
Хороши иногда были Касьерра, Эракович, Бабич, Доку.
Прогресс года - Щетинин, прямо понравился в конце сезона.
Индивидуально конечно сильнее других Венделл и Клаудиньо, но были инертны и ленивы во многих матчах.
+8
-3
+5
Ответ fedost
Интересно, как лучший форвард может не быть лучшим бомбардиром
А он получил премию лучшему форварду?
+8
-3
+5
Недостоин
+5
-1
+4
Ответ Ковид 07.10.52
Это апогей позора российского футбола. лучшим стал неудачник, который не смог сыграть в ничью, чтобы стать чемпионом. Как же низко пал наш футбол.
Позор российского футбола шуты гороховые в комментах, которые оценивают игрока по одному матчу, в котором он играл не в лучшей своей форме)))

Если бы не Тюкавин, Динамо бы барахталось дай Бог в середине таблицы, ни от кого нет такого импакта, кроме как от Кости, но шуты будут выть о том, что игрок, которого поставили неготовым от безнадеги, должен был выиграть матч против Краснодара)))
+4
0
+4
Как низко пал наш чемпионат.
+5
-1
+4
А Максименко каким образом вообще претендовал на лучшего игрока сезона?
+4
0
+4
Можно нам всем фрибеты за то что мы этот букмекерский треш обсуждаем? )
+3
0
+3
Ответ Antonio Gaudi
Если бы Динамо взяло титул, то однозначно заслужил бы. Но мне кажется что при прочих равных Глушенков был ярче и системнее. Тюкавин игрок-вспышка. Открылся в нужный момент, убежал, забил, подкараулил. Это крутые качества, но то что делает Глушенков это и есть футбол. Дриблинг, передачи, ведение игры команды -все эти качества как-то более подходят под звание лучшего игрока.
Я бы Сперцяна отметил ещё, всё-таки он с командой большую часть сезона были лидерами и заслуженно.
Тюкавин и Глушенков тоже достойные кандидаты
+5
-2
+3
Ответ Antonio Gaudi
Сперцян - да. А Тюкавин - ну, кхм... Если бы он стал чемпионом - вопросов нет, он единственный по сути кто этого чемпионства в Динамо заслуживал, принеся команде 30 очков своими голами. Но так как чемпионом он не стал, то вопрос дискуссионный. На мой взгляд игрок такого типажа впринципе не может рассматриваться как лучший игрок. Всё же хочется смотреть и награждать игроков, которые заметны на поле весь матч, а не эпизодически пару раз за игру, когда они вовремя отклеиваются от защитников или ловят их на искусственном офсайде. Это круто и важное форварду качество, но лично я лучше пересмотрю хайлайты дриблинга и крутых передач Клаудиньо или Глушенкова, чем хайлайты открываний Тюкавина.
Соглашусь на счет неоднозначного выбора лучшего игрока, так же как и выбор Тюкавина лучшим нападающим при живых Кордобе и Кассьере.
+3
0
+3
Ну кому кубок, а кому премия букмекера)))
+4
-1
+3
Ответ Netto Brutto
Мое мнение: 1. Глушенков 2. Тюкавин 3. Сперцян. Хороши иногда были Касьерра, Эракович, Бабич, Доку. Прогресс года - Щетинин, прямо понравился в конце сезона. Индивидуально конечно сильнее других Венделл и Клаудиньо, но были инертны и ленивы во многих матчах.
Доку все таки в Сити играет ))) а за Рубин Даку))
+3
0
+3
Дуглас? Кордоба?
+4
-1
+3
В самом главном матче сезона он выглядел как тень отца Гамлета, прозрачным и бледным. И это лидер Динамо и всей РПЛ ??
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий