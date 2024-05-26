«ПСЖ» завершает трансфер Сафонова за 20 млн евро с учетом бонусов. В клубе ценят талант Матвея (Фабрицио Романо)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

«ПСЖ» близок к трансферу вратаря «Краснодар» Матвея Сафонова.

По данным Фабрицио Романо, в «ПСЖ» ценят талант российского голкипера. Переговоры – в завершающей стадии.

Сумма сделки составит 20 млн с учетом бонусом. Осталось уточнить последние детали.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?

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76 комментариев
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Ну если сам Романо подтверждает, то тут уже без вариантов.

Очень крутое продолжение карьеры для Сафонова, на мой взгляд !
А Франция становится еще интереснее для российских болельщиков )
+111
-3
+108
Ответ makuvat
Теперь дело за малым. Фото с парижским Бабаевым
Аль Бабай
+36
-2
+34
Теперь дело за малым. Фото с парижским Бабаевым
+28
-3
+25
Ответ Кирилл
Ну если сам Романо подтверждает, то тут уже без вариантов. Очень крутое продолжение карьеры для Сафонова, на мой взгляд ! А Франция становится еще интереснее для российских болельщиков )
Если правда, то удачи Сафонову: перед глазами пример Мадридского Реала, где заблистал Андрей Лунин - таких же успехов желаю и Матвею☝️
+20
-1
+19
Удачи Сафонову! В отличии от Акинфеева не зассал и поедет пробовать свои силы в зарубежный чемпионат.
+27
-8
+19
Ответ dudufufu
Деньги то как? По СБП?
Франция вроде проблем с этим не имеет. Та же Ницца быстро Локо за бека Бека перевела деньги, да и Локо Ньямси у Страсбурга брал зимой без шума
+16
0
+16
ПСЖ увидел на спортсе новость, что клуб с россиянином в составе не проигрывает финал Еврокубка и решил действовать, а тут ещё и Доннарума начал косячить. Выбор был очевиден
+18
-2
+16
ПСЖ Сафонова всё ближе...
+8
0
+8
Here we go!
+10
-4
+6
Ответ Mihail0910
Удачи Сафонову! В отличии от Акинфеева не зассал и поедет пробовать свои силы в зарубежный чемпионат.
В отличие от Сафонова, Акинфеев стабильно брал трофеи, получал хорошие деньги и играл в ЛЧ
+10
-4
+6
Ответ Кирилл
Ну если сам Романо подтверждает, то тут уже без вариантов. Очень крутое продолжение карьеры для Сафонова, на мой взгляд ! А Франция становится еще интереснее для российских болельщиков )
Это если Марина Кондратюк разрешит !
Она , нежная душа , крыс парижских боится
+7
-2
+5
Если правда, то для сафонова- это не шаг вперёд, это грандиозный прыжок. Ну а зачем он псж я не понимаю и всё ещё считаю эту утку бредом....
+5
0
+5
Ну хоть титулы возьмет и в кубках поиграет
+4
0
+4
Ответ Паша
Аль Бабай
Алибабаевым
+5
-1
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
ПСЖ увидел на спортсе новость, что клуб с россиянином в составе не проигрывает финал Еврокубка и решил действовать, а тут ещё и Доннарума начал косячить. Выбор был очевиден
Доннарумма и не переставал косячить)) Просто раньше косяки на возраст и отсутствие опыта списывали.
+3
0
+3
Надеюсь, получится лучше, чем у Яновского и Семака. Удачи, Мотя)
+3
0
+3
Ну не знаю. А куда деть этот пост и комменты местных специалистов?
23 мая, 10:07
«Во Франции не знают Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась». Журналист L’Equipe о вратаре «Краснодара»

https://m.sports.ru/football/1116089639-vo-franczii-ne-znayut-safonova-novost-o-ego-vozmozhnom-perexode-v-pszh.html?
+3
0
+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
Все равно не понимаю, зачем заведомо идти сидеть на скамейке, уверен, что у Матфея было бы много вариантов для продолжения карьеры в Европе, где он мог бы быть первым номером. Доннарумма сильный вратарь, свою позицию не отдаст, Сафонов за год максимум, игр 10 сыграет. Как Лунев в свое время посидел под Градецки, так и здесь Матфей. А для вратаря очень важно играть, потеряет уверенность если, то все, трудно вернуть уже будет потом.
Кто еще заплатит за него такие деньги? А Краснодар не факт что согласится за меньшее отпускать. А тут шанс как никак
+3
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Ответ dalmolchun
Да не уйдет он. Вторым, зачем ему это?
Ну вторым в ПСЖ всяко лучше, чем первый в Краснодаре.
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Ответ Калабаскас
В отличие от Сафонова, Акинфеев стабильно брал трофеи, получал хорошие деньги и играл в ЛЧ
какие еще трофеи? внутренний второсорт? и вечный рекорд ЛЧ?
+5
-3
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Все равно не понимаю, зачем заведомо идти сидеть на скамейке, уверен, что у Матфея было бы много вариантов для продолжения карьеры в Европе, где он мог бы быть первым номером. Доннарумма сильный вратарь, свою позицию не отдаст, Сафонов за год максимум, игр 10 сыграет. Как Лунев в свое время посидел под Градецки, так и здесь Матфей. А для вратаря очень важно играть, потеряет уверенность если, то все, трудно вернуть уже будет потом.
Да ладно, такой шанс, всегда можно вернуться! Рад за пацана, удачи ему!
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Нифига себе, уже сам Романо об этом. Матвей молодец!
В основе вряд ли будет играть, но есть шанс и в аренду уехать и в кубке проявить себя
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Не зря мушкетерскую бородку отращивал с усами. Чтобы приняли за своего Матье.
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Ответ Hi Hi
максимум 5-6 матчей кубка франции, ему никто не даст играть в серьезных турнирах при живом доннаруме
Дадут, в сезоне много матчей, Матвея будут пробовать на случай травм/дисквалификаций, просто понять его уровень. Хорошо, если Сафонову хватит характера проявить себя, итальянца не подвинет, но имя себе сделать вполне, а там недолго и перейти
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Ответ Заборостроитель
сколько забашляли инсайдеру?😏
Этот инсайдер Фабрицио Романо
Самый уважаемый в мире человек среди трансферных слухов
Если он пишет о каком-то переходе, значит по сути этот перехода уже состоялся
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Ответ <Inter>
афера века. Ди Грегорио стоил таких денег
Лучший вратарь Серии А не согласился бы сидеть под Донным.
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В твиттере глянул комменты, их пока немного. Половина не впечатлена трансфером, ещё половина впервые о нём слышат.
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Ответ Пользователь Имени
Надеюсь свои 26 лет они с Доннаруммой отметят вместе. Для Матвея хорошое продолжение карьеры, сыграет свои 10-15 матчей в первом сезоне и уже будет неплохо
максимум 5-6 матчей кубка франции, ему никто не даст играть в серьезных турнирах при живом доннаруме
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Ответ Prokuror Prokurorov
и вписал свою имя в историю ЛЧ навсегда. С новым форматом ЛЧ теперь уже можно уверенно говорить, что рекорд Гарика вечен.
Думаю о Терри в финале ЛЧ помнят намного больше людей, чем о рекорде Игоря))))
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Ответ dalmolchun
Чем лучше? Гнить под Доннарумой или в старте топ команды России.Да и зарплата по-любому меньше.
Краснодар топ команда?
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