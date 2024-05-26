«ПСЖ» завершает трансфер Сафонова за 20 млн евро с учетом бонусов. В клубе ценят талант Матвея (Фабрицио Романо)
«ПСЖ» близок к трансферу вратаря «Краснодар» Матвея Сафонова.
По данным Фабрицио Романо, в «ПСЖ» ценят талант российского голкипера. Переговоры – в завершающей стадии.
Сумма сделки составит 20 млн с учетом бонусом. Осталось уточнить последние детали.
Очень крутое продолжение карьеры для Сафонова, на мой взгляд !
А Франция становится еще интереснее для российских болельщиков )
Она , нежная душа , крыс парижских боится
23 мая, 10:07
«Во Франции не знают Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась». Журналист L’Equipe о вратаре «Краснодара»
https://m.sports.ru/football/1116089639-vo-franczii-ne-znayut-safonova-novost-o-ego-vozmozhnom-perexode-v-pszh.html?
В основе вряд ли будет играть, но есть шанс и в аренду уехать и в кубке проявить себя
Самый уважаемый в мире человек среди трансферных слухов
Если он пишет о каком-то переходе, значит по сути этот перехода уже состоялся