«ПСЖ» завершает трансфер Сафонова за 20 млн евро с учетом бонусов. В клубе ценят талант Матвея (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» близок к трансферу вратаря «Краснодар» Матвея Сафонова.

По данным Фабрицио Романо, в « » ценят талант российского голкипера. Переговоры – в завершающей стадии.

Сумма сделки составит 20 млн с учетом бонусом. Осталось уточнить последние детали.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?