Квартальнов о 7:0 с «Сибирью»: «Динамо» Минск здорово сыграло в атаке. Фукале выручал, для него непростой матч»

Дмитрий Квартальнов о 7:0 с «Сибирью»: Фукале помог «Динамо» Минск, выручал.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отметил роль вратаря Зака Фукале после разгромной победы над «Сибирью» (7:0) в матче Fonbet КХЛ.

– В атаке сыграли здорово. Особенно во втором периоде, в котором забросили четыре шайбы. Это помогло. И Зак Фукале выручал. Все-таки были контратаки. Непростая игра для него. Он помог. Добились победы.

– Какой момент матча стал переломным, когда все поняли, что догнать «Динамо» уже невозможно?

– Мы так не смотрим, когда нас можно догнать. Надо играть целостно, играть, как договаривались. Второй период был ключевым. Организовали хорошие голы.

– Какой гол с тренерской скамейки были наиболее красивым?

– Любая шайба, которая пересекла линию ворот, считается не берущейся. Любой такой момент ценен и самый лучший, – сказал Дмитрий Квартальнов .