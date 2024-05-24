Чемпионат Испании. «Жирона» против «Гранады», «Сосьедад» Захаряна в субботу сыграет с «Атлетико», «Реал» – с «Бетисом»

«Жирона» примет «Гранаду» в стартовом матче 38-го тура Ла Лиги.

В субботу « » Арсена Захаряна примет « », « » – « ».

В воскресенье « » сыграет в гостях с «Севильей» в заключительном матче сезона.

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги