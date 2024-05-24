Чемпионат Испании. «Жирона» против «Гранады», «Сосьедад» Захаряна в субботу сыграет с «Атлетико», «Реал» – с «Бетисом»
«Жирона» примет «Гранаду» в стартовом матче 38-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Атлетико», «Реал» – «Бетис».
В воскресенье «Барселона» сыграет в гостях с «Севильей» в заключительном матче сезона.
38-й тур
- Дата проведения
- 24 мая, 22.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 25 мая, 15.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 25 мая, 17.15, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 25 мая, 19.30, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 25 мая, 19.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 25 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 26 мая, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 26 мая, 17.15, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 26 мая, 17.15, «Балаидос»
- Дата проведения
- 26 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
© Негрейра