Чемпионат Испании. «Жирона» против «Гранады», «Сосьедад» Захаряна в субботу сыграет с «Атлетико», «Реал» – с «Бетисом»

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«Жирона» примет «Гранаду» в стартовом матче 38-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Атлетико», «Реал» – «Бетис». 

В воскресенье «Барселона» сыграет в гостях с «Севильей» в заключительном матче сезона. 

Чемпионат Испании

38-й тур

Жирона – Гранада
Дата проведения
24 мая, 22.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Вильярреал
Дата проведения
25 мая, 15.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Атлетико
Дата проведения
25 мая, 17.15, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Кадис
Дата проведения
25 мая, 19.30, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Атлетик
Дата проведения
25 мая, 19.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Бетис
Дата проведения
25 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Мальорка
Дата проведения
26 мая, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лас-Пальмас – Алавес
Дата проведения
26 мая, 17.15, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Валенсия
Дата проведения
26 мая, 17.15, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Барселона
Дата проведения
26 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

1 комментарий
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вчера вечером Перес рассказал Диарее спорт, что жаловался на федерацию футбола Испании и потребовал забрать у Реала 18 очков, причина этого неизвестна но федерация одобрила запрос и в ближайшем будущий Реал лишиться 18 очков.
© Негрейра
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