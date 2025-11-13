Гавриков сделал передачу при «+1» и 4 минутах штрафа в матче с «Тампой». Защитник «Рейнджерс» набрал 6 очков в 18 играх сезона

Владислав Гавриков сделал передачу в матче против «Тампы».

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы » (7:3).

Также россиянин набрал «плюс 1» за полезности при четырех минутах штрафах и 20:51 на льду (2:22 – в большинстве).

В этом сезоне Гавриков имеет в активе 6 (2+4) очков при полезности «плюс 6» в 18 матчах чемпионата НХЛ . Среднее игровое время – 22:33.