Евролига. «Финал четырех». «Реал» встретится с «Панатинаикосом» в матче за звание чемпиона, «Фенербахче» сыграет с «Олимпиакосом» за третье место

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Олимпиакос Панатинаикос Реал Баскетбол

Сегодня в Берлине пройдут заключительные игры «Финала четырех» Евролиги-23/24.

Испанский «Реал» попробует защитить титул чемпиона в противостоянии с греческим «Панатинаикосом».

Турецкий «Фенербахче» и прошлогодний финалист греческий «Олимпиакос» разыграют третье место.

Евролига

Финал четырех

Берлин, Германия

Матч за 3-е место

Олимпиакос Греция  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
26 мая, 18.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Финал

Реал Испания  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
26 мая, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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