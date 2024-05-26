Евролига. «Финал четырех». «Реал» встретится с «Панатинаикосом» в матче за звание чемпиона, «Фенербахче» сыграет с «Олимпиакосом» за третье место
Сегодня в Берлине пройдут заключительные игры «Финала четырех» Евролиги-23/24.
Испанский «Реал» попробует защитить титул чемпиона в противостоянии с греческим «Панатинаикосом».
Турецкий «Фенербахче» и прошлогодний финалист греческий «Олимпиакос» разыграют третье место.
Финал четырех
Берлин, Германия
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 26 мая, 18.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Финал
- Дата проведения
- 26 мая, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.