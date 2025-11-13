Защитник «Нью-Джерси» Немец сделал первый хет-трик в НХЛ и стал 1-й звездой матча с «Чикаго». У него 12 очков в 17 играх сезона НХЛ
Шимон Немец сделал первый хет-трик в НХЛ.
Защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец забросил три шайбы в ворота «Чикаго» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
21-летний словак забил во втором и третьем периодах, а также забросил победную шайбу в овертайме, сделав первый хет-трик в лиге.
Немец был признан первой звездой матча. В этой игре на его счету также показатель полезность «плюс 4», пять бросков по воротам, один блокированный бросок и игровое время 26:27 (0:31 – в большинстве, 1:53 – в меньшинстве).
В этом сезоне защитник, которого «Дэвилс» выбрали под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2022, набрал 12 (4+8) очков при полезности «плюс 5» в 17 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
