Бузова на премии Winlie Герои РПЛ: «Как просто стать самым медийным футболистом: жениться на Бузовой, самой популярной девушке в стране. Можно даже не уметь играть в футбол. Тикнизян выбрал другой путь»

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Наир Тикнизян Ольга Бузова ахахаха Футбол

Ольга Бузова выступила с речью на премии Winline Герои РПЛ.

«Всем добрый вечер. Приятно, когда у мужчин такой хороший вкус, когда они аплодируют первой девушке среди вручантов, которая вышла на эту сцену. Можно еще раз это услышать?

Перед тем, как я открою конверт... Я получила приглашение и прочитала, и там написано, знаете, перед тем, как ты продлеваешь контракт и пытаешься улучшить условия, и тебе агент говорит: «Пролонгирование без условий». То же самое. Я получила приглашение, и там было написано: говорить можно только одну минуту.

В эту минуту мне хочется поздравить всех с участием в российской лиге футбола... Правильно? На самом деле я всегда думала, что интригу в России создаю только я. Это правда, я вам серьезно говорю.

Весь сезон, что на верхах, что в низах, я смотрела – что же будет происходить, как же в итоге закончится сезон. Эмоции постоянно зашкаливали, какие-то фантастические голы, передачи.

И как в итоге закончился чемпионат. Мне очень нравится, когда исход непонятен. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. А когда мне непонятно, мне как-то проще. И мне было непонятно, как закончится чемпионат.

Но в итоге я скажу это, можно? «Зенит» чемпион! Вы красавчики! Просто до последней секунды вы научились работать на поле. Вы научились создавать интригу, скажите спасибо своему учителю (показала на себя – Sports).

Поэтому, ребята, я хочу поздравить вас с окончанием сезона. Был фантастический футбол. Вообще никого не должно интересовать, Россия идет далеко вперед. И вы, ребята, выходящие на поле ежедневно, не только когда это показывают по телевизору, вы даете надежду молодым, которые в вас видят кумиров, в три года выбирают футбол, мячик и бутсы. Поэтому я от себя лично хочу сказать спасибо вам за то, что вы делаете для нашей страны. Честный, фантастический и интригующий футбол.

У меня номинация (обернулась и посмотрела на экран – Sports) «Самый медийный футболист». Смотрите, ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом (засмеялась – Sports). Можно просто жениться на Бузовой (бывший муж Ольги – Дмитрий Тарасов – Sports) – самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол при этом. Даже можно развестись, закончить футбольную карьеру – и при этом остаться медийным.

Но человек, который находится у меня в конверте... Человека здесь нет, здесь есть имя (засмеялась – Sports). Он выбрал другой путь, на самом деле. Мне правда нравится, что сейчас ребята в футболе завоевывают авторитет и внимание прессы в медиапространстве – за счет поступков, красивой игры, пасов. Что вы ржете, я что-то неправильно говорю?

Итак, мои хорошие, в номинации «Самый медийный футболист» побеждает... Наир Тикнизян, «Локомотив», – сказала поп-исполнительница и телеведущая.

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69 комментариев
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Тем, кто полностью прочитает этот текст,тоже положена премия за терпение.Я не осилил.
+215
-2
+213
Ответ Фут.Боль
Тем, кто полностью прочитает этот текст,тоже положена премия за терпение.Я не осилил.
Дочитал до «вручантов», ругнулся про себя и пошел читать комменты😂
+50
0
+50
Зачем я это всё прочитал…
+47
-1
+46
Самая популярная девушка в стране - отбитая махровая дура. Это - неоспоримый факт.,Кто тогда среднестатистическая девушка в стране, старающаяся на нее равняться? Даже страшно представить
+35
-3
+32
вручанты?? это из словаря Загитовой?
+22
-4
+18
Ответ ta-tosha
Самая популярная девушка в стране - отбитая махровая дура. Это - неоспоримый факт.,Кто тогда среднестатистическая девушка в стране, старающаяся на нее равняться? Даже страшно представить
Не дура, а дурочка, которой создали образ недалёкой певички и она им козыряет. Но при этом она успешно рубит бабло, а так как я так сказать "имел честь" с ней лично общаться по одному проекту недолго могу сказать что она в жизни вполне нормальная и делает много хороших дел для других.
Только что вот в футбол лезет непонятно)))
+21
-4
+17
Ответ Фут.Боль
Тем, кто полностью прочитает этот текст,тоже положена премия за терпение.Я не осилил.
+ Я перестал читать после фразы - бузова на премии герои РПЛ))
+16
0
+16
Выпускайте Кракена(Губерниева)
+15
0
+15
Ответ Krylya
Зачем я это всё прочитал…
Хотя бы для того чтобы узнать слово ’вручант’ и вычленить из текста древнюю мудрость " Если что-то нужно объяснять, то это не нужно объяснять".
У меня лично так.
+14
-1
+13
Какая прелесть - прямые речи Бузовой пошли! Мой любимый сайт знает, как меня помощнее неприятно удивить)
+12
-1
+11
Ответ Zver
вручанты?? это из словаря Загитовой?
Если бы премию вручали Загитова с Бузовой, то Таникезян, неожиданно, оказался бы самым медийным безызбежным вручантом из РПЛ
+12
-3
+9
Не самая популярная, а самая т##ая девушка страны, однозначно!
+10
-2
+8
Пост, который нет смысла читать дальше заголовка
+8
-1
+7
И эту ***** сделали ведущей....РПЛ опустили ниже плинтуса.
+7
-1
+6
"Если нужно объяснять, то не нужно объяснять"
Потрясающие фразы от Ольги!
+6
0
+6
Блин, чуть мозг не сломался пока читал...))
+5
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+5
Овца, ведущая баранов...
+4
0
+4
"Если нужно объяснять,то не нужно объяснять"
Тваюж мать🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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+4
"Но человек, который находится у меня в конверте... Человека здесь нет, здесь есть имя" - гениально
+4
0
+4
Прочитал до конца... так и не понял, зачем.
+3
0
+3
Знатно трольнула Димку 🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Ответ Фут.Боль
Тем, кто полностью прочитает этот текст,тоже положена премия за терпение.Я не осилил.
Сразу ушел в комменты, не пожалел)
+3
0
+3
Можно совмещать медийность и недалекость. Оля показала.
+3
0
+3
Бузова давно уже сошла с ума, какой адекватный человек захочет жениться на сумасшедшей...
+4
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Без коментариев😂😂😂
+4
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+3
Зашёл сразу в комменты, читать это не собираюсь
+2
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+2
WinLIE в заголовке — шик!
+2
0
+2
В заголовке "Winlie", лол
+2
0
+2
Тупой юмор, косноязычие, и зашкаливающее самомнение.
Не надо ЭТО никуда звать, стыдно же будет перед людьми.
+2
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+2
Спасибо Бузовой есть за что сказать, на самом деле, ее дом 2 показал, сколько в стране дураков))) А их много, дом 2 этот уже не одно десятилетие идёт.
+2
0
+2
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