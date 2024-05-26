Бузова на премии Winlie Герои РПЛ: «Как просто стать самым медийным футболистом: жениться на Бузовой, самой популярной девушке в стране. Можно даже не уметь играть в футбол. Тикнизян выбрал другой путь»

Ольга Бузова выступила с речью на премии Winline Герои РПЛ.

«Всем добрый вечер. Приятно, когда у мужчин такой хороший вкус, когда они аплодируют первой девушке среди вручантов, которая вышла на эту сцену. Можно еще раз это услышать?

Перед тем, как я открою конверт... Я получила приглашение и прочитала, и там написано, знаете, перед тем, как ты продлеваешь контракт и пытаешься улучшить условия, и тебе агент говорит: «Пролонгирование без условий». То же самое. Я получила приглашение, и там было написано: говорить можно только одну минуту.

В эту минуту мне хочется поздравить всех с участием в российской лиге футбола... Правильно? На самом деле я всегда думала, что интригу в России создаю только я. Это правда, я вам серьезно говорю.

Весь сезон, что на верхах, что в низах, я смотрела – что же будет происходить, как же в итоге закончится сезон. Эмоции постоянно зашкаливали, какие-то фантастические голы, передачи.

И как в итоге закончился чемпионат. Мне очень нравится, когда исход непонятен. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. А когда мне непонятно, мне как-то проще. И мне было непонятно, как закончится чемпионат.

Но в итоге я скажу это, можно? « » чемпион! Вы красавчики! Просто до последней секунды вы научились работать на поле. Вы научились создавать интригу, скажите спасибо своему учителю (показала на себя – Sports).

Поэтому, ребята, я хочу поздравить вас с окончанием сезона. Был фантастический футбол. Вообще никого не должно интересовать, Россия идет далеко вперед. И вы, ребята, выходящие на поле ежедневно, не только когда это показывают по телевизору, вы даете надежду молодым, которые в вас видят кумиров, в три года выбирают футбол, мячик и бутсы. Поэтому я от себя лично хочу сказать спасибо вам за то, что вы делаете для нашей страны. Честный, фантастический и интригующий футбол.

У меня номинация (обернулась и посмотрела на экран – Sports) «Самый медийный футболист». Смотрите, ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом (засмеялась – Sports). Можно просто жениться на (бывший муж Ольги – Дмитрий Тарасов – Sports) – самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол при этом. Даже можно развестись, закончить футбольную карьеру – и при этом остаться медийным.

Но человек, который находится у меня в конверте... Человека здесь нет, здесь есть имя (засмеялась – Sports). Он выбрал другой путь, на самом деле. Мне правда нравится, что сейчас ребята в футболе завоевывают авторитет и внимание прессы в медиапространстве – за счет поступков, красивой игры, пасов. Что вы ржете, я что-то неправильно говорю?

Итак, мои хорошие, в номинации «Самый медийный футболист» побеждает... , « », – сказала поп-исполнительница и телеведущая.