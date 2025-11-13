«Колорадо» продлил контракт с Брайндли на 2 сезона и 875 тысяч долларов в год. У 21-летнего форварда 3+2 в 15 матчах сезона НХЛ

«Колорадо» продлил контракт с Гэвином Брайндли.

21-летний Гэвин Брайндли подписал новое соглашение с «Колорадо » на 2 года. Средняя годовая зарплата игрока составит 875 тысяч долларов.

В текущем сезоне форвард провел 15 матчей за «Эвеланш» и набрал 5 (3+2) очков при полезности «плюс 2» и 9:07 в среднем на льду.

Брайндли перешел в «Колорадо» летом 2025 года. «Коламбус» обменял его на Чарли Койла и Майлса Вуда, отдав пик второго раунда драфта-2027 и пик третьего раунда-2025.

