«Колорадо» продлил контракт с Брайндли на 2 сезона и 875 тысяч долларов в год. У 21-летнего форварда 3+2 в 15 матчах сезона НХЛ
«Колорадо» продлил контракт с Гэвином Брайндли.
21-летний Гэвин Брайндли подписал новое соглашение с «Колорадо» на 2 года. Средняя годовая зарплата игрока составит 875 тысяч долларов.
В текущем сезоне форвард провел 15 матчей за «Эвеланш» и набрал 5 (3+2) очков при полезности «плюс 2» и 9:07 в среднем на льду.
Брайндли перешел в «Колорадо» летом 2025 года. «Коламбус» обменял его на Чарли Койла и Майлса Вуда, отдав пик второго раунда драфта-2027 и пик третьего раунда-2025.
