Панарин без очков в 3-м матче с «Флоридой»: 1 бросок, 3 потери и «+2» за 19:53 при 3:01 в большинстве

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин остался без очков в 3-м матче серии с «Флоридой».

«Рейнджерс» обыграли «Пантерс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (5:4 ОТ, 2-1). 

В 13 играх в текущем плей-офф в активе россиянина 12 (4+8) очков при полезности «минус 2». Текущая безголевая серия – 6 матчей. 

Панарин (19:53, 3:01 – в большинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также допустил 3 потери шайбы. 

8 комментариев
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Сегодня был малозаметен в отличие от предыдущего матча
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+5
Ответ Белый офицер
Играет на уровне. Создаёт моменты но партнёры кривые какие то, не могут забить с идеальных позиций созданных пасами Артемия.
Да, эти дуболомы не достойны играть в одной команде с Артемием))
Накидали 5 штук и ни одна из них не была после его идеального паса
+4
-1
+3
Очень нужны его голы и пасы. Очень тяжёлая серия.
+1
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Нормально играл, даже в хайлайтах матча постоянно мелькал
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Копит силы для встречи с макди)))
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В следующей игре дважды забьёт или отдаст или то и другое, ничего страшного! Команда выиграла, значит все молодцы!!!🗽
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Его главная задача создать свободный лëд партнëрам
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