Панарин без очков в 3-м матче с «Флоридой»: 1 бросок, 3 потери и «+2» за 19:53 при 3:01 в большинстве

Артемий Панарин остался без очков в 3-м матче серии с «Флоридой».

« » обыграли «Пантерс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (5:4 ОТ, 2-1).

В 13 играх в текущем плей-офф в активе россиянина 12 (4+8) очков при полезности «минус 2». Текущая безголевая серия – 6 матчей.

(19:53, 3:01 – в большинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также допустил 3 потери шайбы.