Кучеров не набрал очки в двух матчах подряд в третий раз в сезоне. У форварда «Тампы» 14 очков в 14 играх
Никита Кучеров не сделал результативных действий в матче с «Рейнджерс».
«Тампа» уступила «Рейнджерс» (3:7) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не набрал очков при показателе полезности «минус 2», двух бросках по воротам и 23:56 (6:00 – в большинстве).
В третий раз в этом сезоне Кучеров не набирает очки в двух матчах подряд.
В нынешнем сезоне форвард имеет в активе 14 (7+7) баллов при полезности «минус 2» в 14 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
