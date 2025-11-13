Кучеров не набрал очки в двух матчах подряд в третий раз в сезоне. У форварда «Тампы» 14 очков в 14 играх

Никита Кучеров не сделал результативных действий в матче с «Рейнджерс».

«Тампа » уступила «Рейнджерс » (3:7) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров не набрал очков при показателе полезности «минус 2», двух бросках по воротам и 23:56 (6:00 – в большинстве).

В третий раз в этом сезоне Кучеров не набирает очки в двух матчах подряд.

В нынешнем сезоне форвард имеет в активе 14 (7+7) баллов при полезности «минус 2» в 14 матчах чемпионата.