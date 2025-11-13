  • Спортс
Бардаков о США: «Чек на 200 долларов в ресторане, а сверху еще 20% чаевых и налог. Чаевые обязательны! Не понимаю, почему я должен платить, если просто взял кофе с собой?»

Захар Бардаков: не понимаю, почему в США должен платить чаевые за кофе с собой.

Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков поделился отношением к чаевым в США.

– Как относитесь к чаевым в США? Для тех, кто жил в России, это странная тема.

– Теперь я понял, почему в Америке все дороже.

Мы ходили в ресторан – вроде бы чек на 200 долларов, а потом сверху еще двадцать процентов чаевых и налог. И эти чаевые почему-то обязательны! И главное, что везде.

Ладно, ресторан, но не понимаю, почему я должен платить, если просто взял кофе с собой?

– А еще на терминалах хитрость: на экране сразу 25-30 процентов, а чтобы найти кнопку «без чаевых» – надо постараться.

– Да, я стараюсь ее найти!

Но самое забавное – доставка. Если оставляешь мало, еду оставляют на первом этаже, приходится спускаться. А как-то дали пять процентов вместо трех – еду подняли в квартиру.

Загадка, как они вообще поднялись, ведь нужен пропуск с чипом. Сейчас уже не заказываем – готовим дома, – сказал Захар Бардаков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
