Бардаков о США: «Чек на 200 долларов в ресторане, а сверху еще 20% чаевых и налог. Чаевые обязательны! Не понимаю, почему я должен платить, если просто взял кофе с собой?»
Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков поделился отношением к чаевым в США.
– Как относитесь к чаевым в США? Для тех, кто жил в России, это странная тема.
– Теперь я понял, почему в Америке все дороже.
Мы ходили в ресторан – вроде бы чек на 200 долларов, а потом сверху еще двадцать процентов чаевых и налог. И эти чаевые почему-то обязательны! И главное, что везде.
Ладно, ресторан, но не понимаю, почему я должен платить, если просто взял кофе с собой?
– А еще на терминалах хитрость: на экране сразу 25-30 процентов, а чтобы найти кнопку «без чаевых» – надо постараться.
– Да, я стараюсь ее найти!
Но самое забавное – доставка. Если оставляешь мало, еду оставляют на первом этаже, приходится спускаться. А как-то дали пять процентов вместо трех – еду подняли в квартиру.
Загадка, как они вообще поднялись, ведь нужен пропуск с чипом. Сейчас уже не заказываем – готовим дома, – сказал Захар Бардаков.