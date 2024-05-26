Генич получил приз имени Уткина как лучший комментатор на премии Winline Герои РПЛ
Константин Генич признан лучшим комментатором сезона.
Сотрудник «Матч ТВ» получил приз имени Василия Уткина на церемонии вручения премии Winline Герои РПЛ.
В число финалистов также вошли Роман Нагучев и Дмитрий Шнякин.
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Слушать противно местами, да и чушь несёт... аки чердак
Ещё и имени Уткина 🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️
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