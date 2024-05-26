Генич получил приз имени Уткина как лучший комментатор на премии Winline Герои РПЛ

Константин Генич признан лучшим комментатором сезона.

Сотрудник « » получил приз имени на церемонии вручения премии Winline Герои РПЛ.

В число финалистов также вошли и .

Нобель получил приз как лучший журналист/блогер на премии «Winline Герои РПЛ». «Коммент.Шоу» выбрано «лучшим видеоконтентом»