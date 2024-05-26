Генич получил приз имени Уткина как лучший комментатор на премии Winline Герои РПЛ

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия рейтинги телевидение Константин Генич Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Константин Генич признан лучшим комментатором сезона.

Сотрудник «Матч ТВ» получил приз имени Василия Уткина на церемонии вручения премии Winline Герои РПЛ.

В число финалистов также вошли Роман Нагучев и Дмитрий Шнякин.

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89 комментариев
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Пнули с канала, двинули с эфиров- потом премии его имени вручают. Позорище...
+183
-12
+171
За абсолютно не к месту истеричные крики типажа «ШНЯКИН ТЫ ГДЕ ???» ?
+81
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Генеталич - истеричка..
Слушать противно местами, да и чушь несёт... аки чердак
+56
-8
+48
Генич 🤦🏼‍♂️
Ещё и имени Уткина 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
+40
-2
+38
Ответ madaev
За абсолютно не к месту истеричные крики типажа «ШНЯКИН ТЫ ГДЕ ???» ?
«Пошел мешок»
+31
0
+31
Ответ Нэту Никуа
Пнули с канала, двинули с эфиров- потом премии его имени вручают. Позорище...
Вася там тейчас в гробу волчком вьется от тех вакханалий что они творят здесь с его именем...
+28
-3
+25
Ответ Нэту Никуа
Пнули с канала, двинули с эфиров- потом премии его имени вручают. Позорище...
Я не был в курсе всей этой истории, но тоже удивился: При жизни – все как будто оставили его за бортом, после – сразу лавры, почести, куча внимания.
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+22
Испанский стыд, батюшки...
+22
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С момента ухода из жизни Васи, многие говорили про его школу, учеников и т.д. Я честно давно смотрю футбол и постарше Генича. Я не вижу у всех трех номинантов никакой васиной чёрточки, ничего. Вася был самодостаточен, талантлив и его талант был абсолютно точно не в передаче своих навыков коллегам, его ремесло было слишком индивидуальным и приобретено с годами, чтением, любознательностью. А все его коллеги, в своей массе, просто говорящие головы. Их отличает только тембр голоса, неумение одеваться, причем у всех, эпичное пальто только у Шнякина)), ну и наличие кредитов разной степени сроков и суммы. Нет никакой васиной школы.
+19
-2
+17
Ответ Нэту Никуа
Пнули с канала, двинули с эфиров- потом премии его имени вручают. Позорище...
Так это же не Матч тв премию учредил, а РПЛ. У РПЛ не было никаких конфликтов с Васей
+12
0
+12
это как оскар Петрову
+10
0
+10
Ответ madaev
За абсолютно не к месту истеричные крики типажа «ШНЯКИН ТЫ ГДЕ ???» ?
А это "пасхалки" для своих..... уровень держит, мастер слова
🤡
+10
-3
+7
Уахахахахахах!
+7
-1
+6
Признан кем, стесняюсь спросить?! Комментируют для кого? Для телезрителей-болельщиков. Ну, так и проведите честный опрос среди нас, это будет объективно и правильно! А то устраиваете постоянно междусобойчики, Шнякины почему-то у вас там с Нагучевым в финале.) С какого?! Приз имени Уткина. Ну да, ну да. Сам Уткин, кстати, говорил, что Шнякин - вообще никаким местом не комментатор в принципе, и я с ним согласен! )))
+7
-1
+6
Ответ Нэту Никуа
Пнули с канала, двинули с эфиров- потом премии его имени вручают. Позорище...
На спортсе ничего не меняется. Как обычно в топе нелепый комментарий. Премия РПЛ. Причем тут конфликт Уткина с Матч ТВ?
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Ответ Antonio Gaudi
Да нормальный Генич комментатор. Его приятно слушать. Раздражает только один момент - это его надоедливая зацикленность на спорах, пари и собственной важности. Но парень он приятный и комментатор хороший. Вообще мы мало ценим собственный комментаторский цех. Да, может быть он не самый топ, но послушав комментаторов из одной соседней страны с их высокими обозленными голосками и провинциальным говором, я понял насколько же крутые наши. Тот же Черданцев просто Месси на фоне других комментаторов из СНГ.
Хотя в 2018 смотрел трансляцию матча Динамо Минск и Зенита на белорусском тв и был очень приятно удивлен местным комментаторам. Хороший язык, поставленная речь, а главное какое-то интересное сочетание интелегентности и непредвзятости. Хотя вроде бы еврокуьки и должны были болеть за своих со всеми атрибутами наших против ненаших, но нет, этого и близко не было.
+10
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Вспомнилось, как Генич в прямом эфире лизнул Уткину и тут же получил от Васи пендаль.
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ужас. кореша из винлайна отдали как любимому лудоману
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Ответ Peter Parker
«Пошел мешок»
Я вообще нечасто Генича слышу в последние годы, РПЛ если и смотрю, то чаще фоном без звука (не потому, что принципиально комментаторов избегаю, а просто), ну на ЛЧ иногда встречаю разве что, и то, бывает тоже без звука или в баре, где их и не слышишь особо. Он, конечно, всегда был не фонтан, но вот смотрел этот симулкаст с Геничем, такое ощущение, что два корешка сидят на кухоньке и базарят за футбол, со ржачем, подколами и прочим панибратством. Мешков - Мешок, Эктов - Рыжий. Ребятки там от отсутствия конкуренции настолько забронзовели, расслабились и вознеслись, что даже не пытаются выдерживать какой-то уровень подачи, скоро будут в открытую называть тренеров физруками, игроков оленями, болел и зрителей - быдлом и лохами. При этом, как я понимаю, даже минимальную критику Генич не воспринимает категорически, дико обижается и истерически всех банит. Очень отталкивает это всё. Хорошо, что я редко всё это слышу.
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Геничу если только приз имени Чердака давать. Скоро их не отличить будет
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как всё плохо у комментаторов, раз генич выиграл приз лучшему комментатору...
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В дно кинули гирю
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Интересно у Мамы Васи они спросили можно ли использовать имя,фамилию и наследство Уткина ?
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Ответ Один живой
Согласен. Он в своей профессии уникален, передать это невозможно.
Я помню футбольный клуб, трансляции ЛЧ и как было интересно слушать Василия! Всегда нешаблонно, всегда что-то новое и интересное и теперешние тошноблюды...
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0
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Так очернить премию Василия его недругом...
+3
0
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Ну теперь Гиеныч ещё больше начнёт пургу нести.
+3
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ну всё справедливо
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Позорище
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Генич - позор российского футбола
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Ответ Сергей Лютый
Вася это тот человек который изменил стиль, сделал что-то новое в 90-е ...
Согласен. Он в своей профессии уникален, передать это невозможно.
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