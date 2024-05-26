Генсек РФС о Fan ID: «Болельщики возвращаются. Цель – не менее 4-6 млн карт. Сервис уже очень удобный, в МФЦ можно получить за секунду»
Генсек РФС высказался о Fan ID.
«Болельщики возвращаются. В настоящий момент выдано свыше 2 млн персонифицированных карт болельщиков. За последний сезон увеличилось не менее чем на 1 млн карт. В то же самое время в сезоне-2018/2019 было свыше 4 млн человек.
Цели, которые перед собой должны ставить клубы, лига и РФС, – получение не менее 4-6 млн карт зрителей. Поэтому работы предстоит много. Сервис уже очень удобный и точно не является препятствием в получении.
Мотивация и объяснение рядовому гражданину страны, как и зачем ее получить, что просто в МФЦ можно получить за секунду, это важная часть работы», – сказал Максим Митрофанов.
Добавил он
Но делать я его не буду
Но ему все божья роса, как не ссы в глаза)))
Этот эффективный питерский менеджмент, у которого все прекрасно и хорошо, и развивается)))