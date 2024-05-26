Генсек РФС о Fan ID: «Болельщики возвращаются. Цель – не менее 4-6 млн карт. Сервис уже очень удобный, в МФЦ можно получить за секунду»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия РФС болельщики Динамо Москва Максим Митрофанов Краснодар Чемпионат.com Fan ID Футбол

Генсек РФС высказался о Fan ID.

«Болельщики возвращаются. В настоящий момент выдано свыше 2 млн персонифицированных карт болельщиков. За последний сезон увеличилось не менее чем на 1 млн карт. В то же самое время в сезоне-2018/2019 было свыше 4 млн человек.

Цели, которые перед собой должны ставить клубы, лига и РФС, – получение не менее 4-6 млн карт зрителей. Поэтому работы предстоит много. Сервис уже очень удобный и точно не является препятствием в получении.

Мотивация и объяснение рядовому гражданину страны, как и зачем ее получить, что просто в МФЦ можно получить за секунду, это важная часть работы», – сказал Максим Митрофанов.

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62 комментария
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Хз принципиально не пойду. Хоть и РЖД арена рядом
+56
-10
+46
А что там по ситуации в Грозном?
+46
-4
+42
Да хоть 20 миллионов выдано. Полупустые трибуны то ты как объяснишь?
+31
-4
+27
Зенит и Fan ID - позор российского футбола!
+39
-14
+25
"Смерительный ошейник, сугубо для вашего удобства.."
Добавил он
+26
-5
+21
Ответ Пересвет Монохроматический
Да хоть 20 миллионов выдано. Полупустые трибуны то ты как объяснишь?
Так цель у него выдать карты, как он сказал, а будут там ходить владельцы карт или нет - это уже не его дело) Собственно это в миниатюре про все примерно, что происходит
+14
-1
+13
А чем отличается ФНЛ от РПЛ, другие виды спорта, для посещения которых не нужно фан айди, ходят люди другого сорта в отличие от РПЛ? Требования безопасности везде должны быть одинаковые...
+15
-3
+12
Ответ Кирилл Демченко
А что там по ситуации в Грозном?
Всё путем.. новый президент клуба по новому управляет и разберется с наследием прежнего
+12
-1
+11
Ответ Кирилл Демченко
А что там по ситуации в Грозном?
Иноагентом хотите стать?!)
+11
-4
+7
Имея загранпаспорт нового образца, можно получить и удаленно за пару минут
Но делать я его не буду
+8
-2
+6
Так расскажи, а что с безопасностью? Ведь гарантировали что с внедрением фан уйди всё будет просто здорово! Как же бутылка прилетела в голову игрока Зенита после матча с Ахматом, а вы виновного найти не можете? Муляжи повесили, а денежки по карманам распихали? Или как?
+7
-1
+6
Толстый вредитель
+9
-4
+5
Посещаемость последнего тура, конечно, нормально им так подсобила в плане статистики… можно теперь вещать, что все налаживается и система работает
+6
-3
+3
Ответ Дядя ТУРА
Хз принципиально не пойду. Хоть и РЖД арена рядом
Да и не ходи, толку от тебя.
+4
-1
+3
Ответ Александр Кудрявцев
Да и по телевизору нечего 👀👀👀
Особенно если это ОККО
+4
-1
+3
Ответ Вячеслав Припузов
А чем отличается ФНЛ от РПЛ, другие виды спорта, для посещения которых не нужно фан айди, ходят люди другого сорта в отличие от РПЛ? Требования безопасности везде должны быть одинаковые...
А в театрах в буфете коньяк дают!))
+3
-1
+2
Ответ Чавес2
В чем это заключается? ИНН, номер авто и сотового, прописка и СНИЛС. Тебе прям душно стало?
Что тобою перечисленное является развлекательным событием ? Хотя с таким ником о чем речь
+3
-1
+2
Какая разница, сколько карт оформлено, хоть 2 млн, хоть 6. Если оформлять их на тех, кто на стадион не пойдёт. Это для отчётности только. Главное, сколько болельщиков на стадион ходит. А вот тут всё безрадостно по сравнению с Кубком России, где фан-уйди нет.
+3
-1
+2
Ответ Дядя ТУРА
Хз принципиально не пойду. Хоть и РЖД арена рядом
Да и по телевизору нечего 👀👀👀
+4
-2
+2
Ни за что и никогда!
+6
-4
+2
Ответ tankist231
Я не поддерживаю фанайди, но я бы оформил его если бы допустим приехал бы в Москву и хотел бы сходить на Спартак, но сейчас не оформляю, так как у нас в Кузбассе некуда с ним ходить) а ради того чтобы посмотреть Спартак в живую, сделал бы, не обламался, не понимаю этих принципиальных
Вот поэтому у вас все налоги забирают и живут припеваючи в Москве сбежавшие земляки.
+2
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Какие же идиоты в руководстве встречаются часто. Цель у него не болельщики на стадионах, а кол-во оформленных карт... Наоформляли бюджетникам, отчитались какие молодцы, как растёт типа кол-во болельщиков, а то что стадионы полупустые это другое...
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Никогда.
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Не надо держать людей за дураков, если фануйди оформили более 2 миллионов человек, то стадионы должны быть битком забиты, а на них ходят максимум в двух-трех городах, а в городе и области, которые являются лидером по оформлению фан айди, вообще на футбол тысячи четыре от силы ходят)))

Но ему все божья роса, как не ссы в глаза)))

Этот эффективный питерский менеджмент, у которого все прекрасно и хорошо, и развивается)))
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Ответ Кирилл Демченко
А что там по ситуации в Грозном?
Очень сложная ситуация. Тут даже фан-айди не поможет
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Ответ tankist231
Я не поддерживаю фанайди, но я бы оформил его если бы допустим приехал бы в Москву и хотел бы сходить на Спартак, но сейчас не оформляю, так как у нас в Кузбассе некуда с ним ходить) а ради того чтобы посмотреть Спартак в живую, сделал бы, не обламался, не понимаю этих принципиальных
Скажут что нужно на лоб клеймо что бы посещать матчи и ты сделаешь,Ты же ен принципиальный.
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Ответ Александр Жердин
Так расскажи, а что с безопасностью? Ведь гарантировали что с внедрением фан уйди всё будет просто здорово! Как же бутылка прилетела в голову игрока Зенита после матча с Ахматом, а вы виновного найти не можете? Муляжи повесили, а денежки по карманам распихали? Или как?
Никогда такого не было и вот опять)
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Ответ Чавес2
В чем это заключается? ИНН, номер авто и сотового, прописка и СНИЛС. Тебе прям душно стало?
а зачем предоставлять номер авто? ты, что, на авто на стадион заезжаешь?
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Зачем что-то оформлять в очередной раз когда есть телевизор 📺 и все удобства под рукой?!)
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