«Зенит» близок к трансферу Волкова. Защитник «Краснодара» подпишет контракт на 3 года («РБ Спорт»)

«Зенит» купит защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» и « » близки к соглашению о переходе 21-летнего правого защитника.

Сделка близка к завершению, сумма трансфера может составить 5 миллионов евро. подпишет трехлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Сергей – воспитанник « », его соглашение с «быками» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Волков провел 29 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.