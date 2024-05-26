«Зенит» близок к трансферу Волкова. Защитник «Краснодара» подпишет контракт на 3 года («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Волков Футбол

«Зенит» купит защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» и «Зенит» близки к соглашению о переходе 21-летнего правого защитника.

Сделка близка к завершению, сумма трансфера может составить 5 миллионов евро. Волков подпишет трехлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Сергей – воспитанник «Краснодара», его соглашение с «быками» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Волков провел 29 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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39 комментариев
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Ответ k_terekhov
Галицкий такими решениями чемпионство еще лет 20 ждать будет
Какой-то ублюдский комментарий на фоне вчерашней новости о состоянии здоровья Сергея Николаевича, если честно.
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-3
+18
Чем он лучше Адамова ?
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Может лучше вернуть СВОЕГО Ваханию из Ростова, чем покупать это унылое ничто?
+16
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+11
Зачем он Зениту нужен при живых Караваеве и Адамове? Лучше бы Семак Арсена прокачивал, чем подстраховщика Олусегуна забирал
+8
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+8
Зачем Красный конкурентам продает воспитанника?
+6
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Хм... Может и хороший трансфер будет.
Касательно решений Галицкого ничего говорить не буду ибо ему есть с чем сражаться в жизни. Здоровья ему и терпения.

А с Краснодаром нужно что-то делать. Не дай бог, что случится с Сергеем Николаевичем - клубу хана. А клуб интересный.

Посмотрим-поглядим, что будет. Хочу интересный следующий сезон. Чтобы Краснодар, Спартак, ЦСКА, Локо и Динамо были сильны. Чтобы битва за золото была не на жизнь, а на смерть. Но чемпионом бы стал Зенит в упорной и ожесточенной борьбе. Было бы чертовски интересно)

С уважением, болельщик Зенита.
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Ответ kilo_gilo
Зачем он Зениту нужен при живых Караваеве и Адамове? Лучше бы Семак Арсена прокачивал, чем подстраховщика Олусегуна забирал
Не в коем случае не хейтер, но прокачивать это не про Семака.
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Ответ Ilya_Panchenko
Чем он лучше Адамова ?
Чем плох Адамов для конкуренции Караваеву?
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Ответ AuroraBorealis
Лучше вратаря из Балтики
А чем Денис Адамов не угодил? Потенциально неплохой кипер. То, что Латышенок божит в Балтике не говорит о том, что он будет божить в клубе уровня Зенита.
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Ответ Злодей Спб
Кстати, надо в межсезонье раздербанить Краснодар и Динамо. А то давненько Империя зла не разоряла скамейки клубов РПЛ. Тюкавина и Кордобу подписать можно. И кого-нибудь под Сантоса, а то без профильных крайних защитников приходилось играть в некоторых матчах.
Надо просто вернуть своих Ваханию и Козлова, условно своего Щетинина (по факту он локомотивовский) и ради прикола бесплатно подобрать Джикию и Миранчука. Для повышения паспортной квоты и российского костяка этого бы с головой хватило.

А если ещё Изидора и Фернандеса сольют, то можно на годик (до выхода Сочи в вышку, чтобы они их не потеряли) взять в аренду Гуарираппу и Аттият-Аллаха, весьма недурные ребята для РПЛ.
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Ответ Камбоджа Иванов
Как Вам, гениям менеджмента, Глушенков, например?
Ты не увиливай.. где Бакаев? Он хоть живой?)
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Ответ Мукунку хороший
Верните Бакаева) он же вам так нужен был))
Как Вам, гениям менеджмента, Глушенков, например?
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Ответ Камбоджа Иванов
Может лучше вернуть СВОЕГО Ваханию из Ростова, чем покупать это унылое ничто?
Потому что нужен защитник, который может что то показать впереди. Вахания пока не обладает такими навыками.
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Ответ Камбоджа Иванов
Может лучше вернуть СВОЕГО Ваханию из Ростова, чем покупать это унылое ничто?
Вахания на плох.
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Ответ Оригинальный Ник
Да плевать всем на здоровье олигарха, успокойся
Этот олигарх за пару лет сделал больше, чем всё твое генеалогическое древо. Потому всем всё равно тут лишь на твое мнение.
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Ответ Камбоджа Иванов
Какой-то ублюдский комментарий на фоне вчерашней новости о состоянии здоровья Сергея Николаевича, если честно.
Да плевать всем на здоровье олигарха, успокойся
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Ответ Кирилл Демченко
А зачем ? Чем он лучше условного Адамова ?
Наскольк мне помнится Арсен может и слева играть, как и Караваев. А слева у нас сейчас только Сантос ибо Круговой в ЦСКА. Более того, при тройке центральных Адамов может сыграть крайнего центрального защитника.
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Ответ Сергей Лютый
Зачем Красный конкурентам продает воспитанника?
Год остался по контракту. Возможно Краснодар не готов удовлетворить его запросы и лучше сейчас продать.
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Ответ Сергей Лютый
Зачем Красный конкурентам продает воспитанника?
Через год бесплатно ушёл бы. А тут 5 млн евро.
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Зачем он нужен?
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Очередной бред.
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Очередной лавочник к Мостовому и Сергееву.
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Миллер по ходу с похмелья на радостях подписал первое что агенты с утра принесли😂😂
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Продажа своего перспективного защитника главным конкурентам - не самое лучшее решение.
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Зачем он нужен? Караваев совсем неплох, на замену есть Адамов. От Фернандеса тоже никто пока официально не открещивался.
Ещё один средний латераль? Который к тому же посредственность в обороне.
Больше жду Гуарирапу. Мощный, молодой, забивной и вряд ли дорогой.
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Бред какой-то
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А зачем ? Чем он лучше условного Адамова ?
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Адамов плох в атаке, Волков плох в обороне, видимо Семак хочет их скрестить и получить идеального правого защитника
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Кстати, Ахметов в случае победы Краснодара также мог получить золотую медаль
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