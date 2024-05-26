«Зенит» близок к трансферу Волкова. Защитник «Краснодара» подпишет контракт на 3 года («РБ Спорт»)
«Зенит» купит защитника «Краснодара» Сергея Волкова.
Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» и «Зенит» близки к соглашению о переходе 21-летнего правого защитника.
Сделка близка к завершению, сумма трансфера может составить 5 миллионов евро. Волков подпишет трехлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
Сергей – воспитанник «Краснодара», его соглашение с «быками» рассчитано до лета 2025 года.
В текущем сезоне Волков провел 29 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.
Касательно решений Галицкого ничего говорить не буду ибо ему есть с чем сражаться в жизни. Здоровья ему и терпения.
А с Краснодаром нужно что-то делать. Не дай бог, что случится с Сергеем Николаевичем - клубу хана. А клуб интересный.
Посмотрим-поглядим, что будет. Хочу интересный следующий сезон. Чтобы Краснодар, Спартак, ЦСКА, Локо и Динамо были сильны. Чтобы битва за золото была не на жизнь, а на смерть. Но чемпионом бы стал Зенит в упорной и ожесточенной борьбе. Было бы чертовски интересно)
С уважением, болельщик Зенита.
А если ещё Изидора и Фернандеса сольют, то можно на годик (до выхода Сочи в вышку, чтобы они их не потеряли) взять в аренду Гуарираппу и Аттият-Аллаха, весьма недурные ребята для РПЛ.
Ещё один средний латераль? Который к тому же посредственность в обороне.
Больше жду Гуарирапу. Мощный, молодой, забивной и вряд ли дорогой.