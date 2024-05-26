Алексей Миллер: «Зенит» на петербургских львиных зубах принес чемпионство десяткам миллионов болельщиков. Бог был с нами. Петербург – столица российского футбола!»

Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством.

«Это было невероятно!

Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное.

Скупые мужские слезы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.

Бог был с нами.

Это незабываемо, круто и очень трогательно.

Петербург – столица российского футбола!

«Зенит» – чемпион!» – сказал председатель правления ПАО «Газпром».

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

