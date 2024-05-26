Алексей Миллер: «Зенит» на петербургских львиных зубах принес чемпионство десяткам миллионов болельщиков. Бог был с нами. Петербург – столица российского футбола!»
Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством.
«Это было невероятно!
Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное.
Скупые мужские слезы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.
Бог был с нами.
Это незабываемо, круто и очень трогательно.
Петербург – столица российского футбола!
«Зенит» – чемпион!» – сказал председатель правления ПАО «Газпром».
Еще какая столица
А какой именно бог с Зенитом, Мюллер не уточнил? )
К слову, по правилам ФИФА Педро через 3 года будет считаться воспитанником Зенита.