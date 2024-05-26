Алексей Миллер: «Зенит» на петербургских львиных зубах принес чемпионство десяткам миллионов болельщиков. Бог был с нами. Петербург – столица российского футбола!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Футбол

Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством.

«Это было невероятно! 

Наша душа, наш характер! На зубах, на петербургских львиных зубах, «Зенит» принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное. 

Скупые мужские слезы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе.

Бог был с нами.

Это незабываемо, круто и очень трогательно.

Петербург – столица российского футбола! 

«Зенит» – чемпион!» – сказал председатель правления ПАО «Газпром». 

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?
 

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217 комментариев
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позор российского футбола
+302
-44
+258
Петербург- столица российского футбола тремя русскими в стартовом составе
Еще какая столица
+185
-20
+165
Звонили из специальной клиники, сказали у них уже капитализация Газпрома достигла триллиона долларов
+106
-9
+97
Ответ angelochek070104@gmail.com
Петербург- столица российского футбола тремя русскими в стартовом составе Еще какая столица
В совете директоров "великого достояния" примерно та же картина
+76
-4
+72
Прямо таки бог? Не бабло?
+53
-9
+44
Интересно как фанаты Зенита сами относятся к таким персонажам как Миллер?))
+40
-7
+33
Ответ angelochek070104@gmail.com
Петербург- столица российского футбола тремя русскими в стартовом составе Еще какая столица
У Краснодара и Динамо тоже российских футболистов пересчитать по пальцам одной руки 😄
+39
-12
+27
Тошно!
+35
-10
+25
че там по убыткам?
+25
-2
+23
Вчера в питерской маршрутке девчушка лет 4-х спросила маму: -А если всем попросить Бога, он сделает Зенит чемпионом? С мамой плакала половина маршрутки…
+23
-4
+19
Ответ Зелёный гопник
У Краснодара и Динамо тоже российских футболистов пересчитать по пальцам одной руки 😄
Это другое, вы не понимаете!
+11
-3
+8
Попурри из верований нашей власти.
А какой именно бог с Зенитом, Мюллер не уточнил? )
+11
-3
+8
Главное повторять это как мантру
+10
-2
+8
Почему говорит он а стыдно мне? 🤦
+14
-7
+7
Ответ Alexander Rakhilkin
Прямо таки бог? Не бабло?
Да, плешивый мелкий бог.
+8
-2
+6
Миллер - позор России.
+5
0
+5
РПЛ сейчас единственный чемпионат в Европе, где можно стать чемпионом при отсутствии игры как таковой, играя в дыр дыр авось что залетит, это говорит о полной деградации нашего футбола
+6
-1
+5
Ответ Alexander Rakhilkin
Прямо таки бог? Не бабло?
Бог, бог. Он уже четверть века с ними. И с нами :(
+7
-2
+5
Чемпионы помойные
+6
-2
+4
ФК Позор Санкт-Петербург👍😁
+7
-3
+4
Херр Миллер на радостях опять околесицу понес.
+3
0
+3
Ответ SMART789
Россия - не страна русских, а многонациональная от Дагестана до Калмыкии В клубном футболе нет ограничений на паспорта и национальности игроков К слову у Динамо и Краснодара также по 3-4 игрока с паспортом в составе, остальные легионеры, но в чем проблема если это по регламенту?
Главное тихонько забыть, что Краснодар на одну из главных игр сезона с Зенитом выходил с двумя россиянами в старте.
К слову, по правилам ФИФА Педро через 3 года будет считаться воспитанником Зенита.
+9
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+3
Господи, какой слащавый пафос
+5
-2
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да чего уж там, сотням миллионов. можно даже сказать миллиардам по всему миру)
+2
0
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Уровень лиги всё хуже и хуже. Если команда с такой игрой и с таким колличеством очков становится чемпионом. В очередной раз невероятно жаль, что мы не можем лицезреть Зенит Семака в Лиге чемпионов. Ведь именно там проявляется настоящий уровень. А ведь статистика Семака в еврокубках крайне удручающая.
+2
0
+2
Стоит поправить.Принес чемпионство миллионами денег,и это факт,не знаю причем тут зубы ..., только благодаря Динамо зенит чемпион.Лично в моем понимании столица фун,там где этого футбола много,но город имеет всего лишь одну команду в высшей лиге.Ну и когда такие как Миллер обдирающие Россиян как липку говорят про Бога,что он с ними,это нелепо.Ну а так,стали и стали чемпионами.Поврд праздновать есть.
+13
-11
+2
Боже, какой типаж! Браво, браво! Прошу Вас, продолжайте.
+2
0
+2
Ответ Виктор
Завидуй молча, убогий.
Сразу видно болельщика Зенита.
+4
-2
+2
Десятки миллионов. И это только в Петербурге.
+2
0
+2
Ответ Stounsss
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Не кринжуете с таких вот его интервью?
+8
-6
+2
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