«Ак Барс» обыграл «Динамо» благодаря хет-трику Миллера и дублю Яшкина – 5:4! ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
«Ак Барс» обыграл «Динамо» (5:4) в рамках Fonbet КХЛ.
ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ в прямом эфире.
Статистика FONBET чемпионата КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
