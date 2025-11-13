Демко пропустит 2-3 недели из-за травмы паха. У голкипера «Ванкувера» 90,3% сэйвов в 10 матчах сезона

Тэтчер Демко пропустит 2-3 недели из-за травмы паха.

По информации инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, вратарь «Ванкувера » Тэтчер Демко пропустит две-три недели из-за травмы паха.

Голкипер получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:5). Он был заменен после первого периода.

В текущем сезоне Демко провел 10 матчей и одержал 5 побед, отражая в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,80.

