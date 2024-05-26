«Боруссия» рассмотрит подписание Сперцяна после финала ЛЧ (Metaratings)

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян все еще может перейти в «Боруссию».

По сведениям Metaratings, дортмундцы вернутся к рассмотрению кандидатуры полузащитника «Краснодара» после финала Лиги чемпионов. Игра с «Реалом» запланирована на 1 июня.

На данный момент «быки» не получали официальных предложений о трансфере 23-летнего футболиста.

Сперцян забил 11 голов в 29 матчах в последнем сезоне Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Сперцян в Дортмунд, Мусаев в Челси.
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Если не утка - отличный вариант для Сперцяна !
Дортмунд умеет работать с молодыми перспективными.
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Второй пошёл Все- таки, приятно , что наших футболистов присматривают, и приглашают в хорошие клубы.
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У Эдуарда сейчас идеальный момент для ухода в Европу.
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За захаряна болею, за сперцяна буду меньше болеть, всё таки за Армению играет, уже не наш так сказать, но удачи пожелаю
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Продолжатель дела Мхитаряна
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Ответ Утренняя Аврора
Второй пошёл Все- таки, приятно , что наших футболистов присматривают, и приглашают в хорошие клубы.
Главное неговорит как Глушенков: Зачем ехать туда, лучше останусь в Локо и бороться за высокие места.
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Ответ Axmat Cecenov
Главное неговорит как Глушенков: Зачем ехать туда, лучше останусь в Локо и бороться за высокие места.
А сам, наверное, спит и видит, Европу. 🤣🤣🤣
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