Эдуард Сперцян все еще может перейти в «Боруссию».

По сведениям Metaratings, дортмундцы вернутся к рассмотрению кандидатуры полузащитника « » после финала чемпионов. Игра с «Реалом» запланирована на 1 июня.

На данный момент «быки» не получали официальных предложений о трансфере 23-летнего футболиста.

забил 11 голов в 29 матчах в последнем сезоне Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.