«Боруссия» рассмотрит подписание Сперцяна после финала ЛЧ (Metaratings)
Эдуард Сперцян все еще может перейти в «Боруссию».
По сведениям Metaratings, дортмундцы вернутся к рассмотрению кандидатуры полузащитника «Краснодара» после финала Лиги чемпионов. Игра с «Реалом» запланирована на 1 июня.
На данный момент «быки» не получали официальных предложений о трансфере 23-летнего футболиста.
Сперцян забил 11 голов в 29 матчах в последнем сезоне Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Дортмунд умеет работать с молодыми перспективными.