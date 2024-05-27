Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами в первом сезоне. Баэна с 14 голевыми пасами – лучший ассистент

Артем Добвик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Форвард «Жироны», присоединившийся к ней летом 2023 года, забил 24 гола и опередил из «Вильярреала», у которого 23 мяча. В тройку также вошел (« ») – 19.

Лучшим ассистентом стал полузащитник «Вильярреала» – у него 14 голевых передач.

Нико Уильямс («Атлетик») финишировал вторым с 11 пасами, Савио Морейра («Жирона») – третьим с 10 ассистами.