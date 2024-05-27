Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами в первом сезоне. Баэна с 14 голевыми пасами – лучший ассистент
Артем Добвик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
Форвард «Жироны», присоединившийся к ней летом 2023 года, забил 24 гола и опередил Александра Серлота из «Вильярреала», у которого 23 мяча. В тройку также вошел Джуд Беллингем («Реал») – 19.
Лучшим ассистентом Ла Лиги стал полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна – у него 14 голевых передач.
Нико Уильямс («Атлетик») финишировал вторым с 11 пасами, Савио Морейра («Жирона») – третьим с 10 ассистами.
И ведь не тратили миллиарды государственных денег на "развитие футбола" в отличие от своих северных соседей))