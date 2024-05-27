Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами в первом сезоне. Баэна с 14 голевыми пасами – лучший ассистент

Теги Реал Мадрид Вильярреал Атлетик Ла Лига рейтинги Жирона Александр Серлот Артем Довбик Джуд Беллингем Алекс Баэна Савио Морейра Нико Уильямс Футбол

Артем Добвик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Форвард «Жироны», присоединившийся к ней летом 2023 года, забил 24 гола и опередил Александра Серлота из «Вильярреала», у которого 23 мяча. В тройку также вошел Джуд БеллингемРеал») – 19.

Лучшим ассистентом Ла Лиги стал полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна – у него 14 голевых передач.

Нико Уильямс («Атлетик») финишировал вторым с 11 пасами, Савио Морейра («Жирона») – третьим с 10 ассистами.

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33 комментария
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Кто бы мог подумать что после таких имён как Месси, Роналду, Суарес, Бензема, Левандовски, лучшим бомбардиром Ла Лиги станет Довбик. Невероятно, но факт. Поздравляю, так держать!
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Мощное поколение у укров.
И ведь не тратили миллиарды государственных денег на "развитие футбола" в отличие от своих северных соседей))
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Ответ Netto Brutto
Мощное поколение у укров. И ведь не тратили миллиарды государственных денег на "развитие футбола" в отличие от своих северных соседей))
Какая разница, если они всё равно вылетают от Уэльса? У нас тоже была сильнейшая сборная по именам - Митрович, Влахович, Тадич, Милинкович-Савич, Коларов и т.д., но что она показала? НИЧЕГО.
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Ответ Зеленский
Хех,сколько будет кэф на Пичичи для Мбаппе?
1.15 где-то наверно )
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Ответ Spartakus1984
Тебе на Украинский сайт.
Это интернациональный сайт.Мы тут обсуждаем и Мбаппе,и Цыганкова
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Ответ Netto Brutto
Мощное поколение у укров. И ведь не тратили миллиарды государственных денег на "развитие футбола" в отличие от своих северных соседей))
северные соседи тоже на тратили миллиарды . Украина на севере граничит с Беларусью …
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Ответ Netto Brutto
Мощное поколение у укров. И ведь не тратили миллиарды государственных денег на "развитие футбола" в отличие от своих северных соседей))
Северных соседей? Это Белорусов что ли?
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Ответ Netto Brutto
Мощное поколение у укров. И ведь не тратили миллиарды государственных денег на "развитие футбола" в отличие от своих северных соседей))
Вслед за логикой москальской лженаукой стала еще и география))))
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Ответ Олег Мастерков
Это было в прошлом. Какой клуб Украины за многие годы чего то добился? бокс еденичный случай, вот при СССР, украинский футбол и бокс был на высоте.
СССР - это не страна, это совокупность республик, идиот
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Ответ Олег Мастерков
Это было в прошлом. Какой клуб Украины за многие годы чего то добился? бокс еденичный случай, вот при СССР, украинский футбол и бокс был на высоте.
Слышал про Лобановского и Шевченко,которых включают во всякие рейтинги лучших тренеров и игроков?А про чемпионов мира Усика,Ломаченко,Кличко?
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Ответ Зеленский
Это интернациональный сайт.Мы тут обсуждаем и Мбаппе,и Цыганкова
По Украински пиши не стесняйся своего языка
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Ответ Зеленский
Во второй половине сезона сильно сбавил.Но даже так,если бы отлетели в ЛЧ от Баварии,Беллингем взял бы Пичичи,так как вся команда играла бы на него
пиччичи)))))))))
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