Панарин в 18-й раз набрал 4+ очка за игру в «Рейнджерс» – 3-й результат в истории клуба. Больше только у Жильбера и Рателля

Артемий Панарин приблизился к рекорду «Рейнджерс», набрав 4 очка за игру.

34-летний нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин набрал 4 (0+4) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (7:3).

Российский форвард в 18-й раз закончил игру с 4 очками и более в составе «Рейнджерс». Это третий результат в истории клуба. Лидирует Род Жильбер (25 раз), вторую строчку занимает Жан Рателль (19).

В текущем сезоне на счету Панарина 16 (5+11) результативных действий в 18 матчах.

«Рейнджерс» побили рекорд клуба, набрав 17 очков за 10 гостевых матчей со старта сезона. Они превзошли результат регулярки-1931/32