Ягр введен в Зал славы ИИХФ, Райан Смит, Нуммелин, Йонссон, Либа и Поузар – тоже

Яромир Ягр введен в Зал славы ИИХФ.

Бывший форвард сборной , олимпийский чемпион, продолжающий игровую карьеру в 52 года в « », которым владеет, введен в Зал славы в категории хоккеист.

Также из игроков в Зал славы были введены канадец , швед , словак Игор Либа, чех Ярослав Поузар, финн Петтери Нуммелин и американка Натали Дарвиц.

Кроме того, этой чести удостоилась канадский тренер Мелоди Дэвидсон.

Зал славы ИИХФ был основан в 1997 году. С тех пор отметили более 200 человек из 26 стран, которые внесли вклад в популяризацию хоккея как на льду, так и за его пределами.

Изображение: iihf.com