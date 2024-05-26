Ягр введен в Зал славы ИИХФ, Райан Смит, Нуммелин, Йонссон, Либа и Поузар – тоже
Яромир Ягр введен в Зал славы ИИХФ.
Бывший форвард сборной Чехии, олимпийский чемпион, продолжающий игровую карьеру в 52 года в «Кладно», которым владеет, введен в Зал славы в категории хоккеист.
Также из игроков в Зал славы были введены канадец Райан Смит, швед Кенни Йонссон, словак Игор Либа, чех Ярослав Поузар, финн Петтери Нуммелин и американка Натали Дарвиц.
Кроме того, этой чести удостоилась канадский тренер Мелоди Дэвидсон.
Зал славы ИИХФ был основан в 1997 году. С тех пор отметили более 200 человек из 26 стран, которые внесли вклад в популяризацию хоккея как на льду, так и за его пределами.
Изображение: iihf.com