Ягр введен в Зал славы ИИХФ, Райан Смит, Нуммелин, Йонссон, Либа и Поузар – тоже

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Яромир Ягр введен в Зал славы ИИХФ.

Бывший форвард сборной Чехии, олимпийский чемпион, продолжающий игровую карьеру в 52 года в «Кладно», которым владеет, введен в Зал славы в категории хоккеист.

Также из игроков в Зал славы были введены канадец Райан Смит, швед Кенни Йонссон, словак Игор Либа, чех Ярослав Поузар, финн Петтери Нуммелин и американка Натали Дарвиц.

Кроме того, этой чести удостоилась канадский тренер Мелоди Дэвидсон.

Зал славы ИИХФ был основан в 1997 году. С тех пор отметили более 200 человек из 26 стран, которые внесли вклад в популяризацию хоккея как на льду, так и за его пределами.

Изображение: iihf.com

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11 комментариев
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Райан Смит капитан Канада )) заслужил
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Какие вопросы к Смиту и Йонссону? Оба олимпийские чемпионы и чемпионы мира
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+7
Ответ Игорь Васильев
Какие вопросы к Смиту и Йонссону? Оба олимпийские чемпионы и чемпионы мира
Да и к Нуммелину никаких.
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Ягру еще только в драфте-2025 предстоит участвовать, а уже в Зал славы вошел. Глыба.
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Кенни Йонссон заслужил. Без вопросов. Три Олимпиады, семь ЧМ, капитан шведов.
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Ягр вполне 👌👌👌 заслуженно
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Конечно в одной строке с Ягром все ноунеймами кажутся)
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Комментарий удален пользователем
Легенда 💪
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йагр...
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