  • Сошников о Буцаеве: «Нельзя песочить людей после каждой второй игры – это дичь. В этом искусство тренера – хоккеистов переманить на свою сторону. Не могу сказать, что у него это получилось»
15

Никита Сошников о Буцаеве: нельзя после каждой второй игры песочить людей.

Нападающий Никита Сошников высказался о работе с тренером Вячеславом Буцаевым в «Сибири».

В ноябре хоккеист был обменян в «Адмирал».

На данный момент новосибирский клуб с Буцаевым проиграл 11 матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Каждую вторую пресс-конференцию Вячеслав Буцаев критиковал лидеров, в число которых входили и вы. Как это воспринималось в условиях, что это было не один раз, а регулярно?

– Ты это уже не воспринимаешь всерьез. Скажу честно, для меня это странно.

Я работал со многими тренерами: с Бэбкоком, с Никитиным. Они добились очень многого как специалисты.

С Игорем Валерьевичем у нас вместе не получилось, но я его считаю крутым тренером, морально очень сильным человеком. Он пацанов закаливает, воспитывает жесткий волчий характер. Я видел, как он мотивирует игроков. Это разовая акция, которая проходит.

Нельзя после каждой второй игры песочить людей, тем более публично. Для меня это дичь. Хотя не только для меня, для многих хоккеистов.

Получается как-то так: «Я вам все разжевал, в рот положил, а вы не выполняете». Снял с себя ответственность, игроки одни виноваты.

– После матча с «Салаватом» Буцаев, отвечая на вопрос о свисте болельщиков, говорил, что не тренеры на лед выходят.

– Тут есть много нюансов, что говорить-то? Понятно, что игроки должны выходить и биться по полной программе.

В этом и есть искусство тренерское, когда ты можешь хоккеистов на свою сторону переманить, чтобы они не только за свои имена играли, болельщиков, но еще и за тебя бились, пластались.

Для этого надо с ними найти коннект, общую связь. Именно чтобы тебя уважали, а не боялись.

Не могу сказать, что у этого специалиста это получилось. По крайней мере, на сегодняшний день, – сказал Никита Сошников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
