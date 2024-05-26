«Жаль, что мозг нельзя переделать, вам бы не помешало». Траньков – на комментарий в соцсетях о внешности Волосожар

Максим Траньков резко ответил подписчице на слова о внешности Татьяны Волосожар.

Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Волосожар и Траньков ранее посетили «Диснейленд» вместе с детьми. Татьяна опубликовала фото из поездки.

«Это здорово! Но сорри... Нос надо переделать, как Е. Арзамасова...» – прокомментировала пост одна из подписчиц.

«Жаль, что мозг нельзя переделать, вам бы не помешало», – ответил Траньков.