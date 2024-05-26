«Жаль, что мозг нельзя переделать, вам бы не помешало». Траньков – на комментарий в соцсетях о внешности Волосожар
Максим Траньков резко ответил подписчице на слова о внешности Татьяны Волосожар.
Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Волосожар и Траньков ранее посетили «Диснейленд» вместе с детьми. Татьяна опубликовала фото из поездки.
«Это здорово! Но сорри... Нос надо переделать, как Е. Арзамасова...» – прокомментировала пост одна из подписчиц.
«Жаль, что мозг нельзя переделать, вам бы не помешало», – ответил Траньков.
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Понаделают носы-прищепочки, губы-пельмешки, что в улыбку не складываются, скулы, о которые можно конверты вскрывать, а потом сидят в соцсетях умничают, жертвы бьюти-индустрии.
Но почему-то одна