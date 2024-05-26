«Жаль, что мозг нельзя переделать, вам бы не помешало». Траньков – на комментарий в соцсетях о внешности Волосожар

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России пары Фигурное катание

Максим Траньков резко ответил подписчице на слова о внешности Татьяны Волосожар.

Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Волосожар и Траньков ранее посетили «Диснейленд» вместе с детьми. Татьяна опубликовала фото из поездки.

«Это здорово! Но сорри... Нос надо переделать, как Е. Арзамасова...» – прокомментировала пост одна из подписчиц.

«Жаль, что мозг нельзя переделать, вам бы не помешало», – ответил Траньков.

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45 комментариев
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Не фанатка Максима, ну тут он прав.
Как можно гадости беременной женщине писать
+53
-5
+48
Ответ Анна Беляева
А не беременной можно?
Никому нельзя
+35
-3
+32
Заступился за жену. И в чем он не прав?

Местные инцелы критикуют, видимо
+32
-7
+25
Зачем из каждого комментария делать новости?
+24
-1
+23
Хорошо, что хоть кто-то остается с натуральной внешностью.. Местные комментаторы здесь тоже очень любят про носы писать, всем хотят нос Джексона приделать. Красота будет, все с одинаковыми носами и губами ходят.
+22
-1
+21
зря конечно реагирует на комментарии в соцсетях
а за жену вступился, тут респект
+15
-1
+14
Для Транькова вполне адекватно отреагировал) У Волосожар своя изюминка, шарм, очень даже симпатичная. А с этой пластикой все искусственные и одинаковые, далеко ходить не надо, например, ЭТ)
+16
-2
+14
Ответ krasota dvizheniya
Про внешность Волосожар пишут много гадостей и он всё время молчал. Сейчас то, что с ним случилось?
кто сказал, что молчал? просто далеко не каждый комментарий Максима выносят в новость на этом сайте.
+13
-1
+12
Татьяна очень симпатичная девушка, зачем ей что-то переделывать, все уже одинаковыми стали, не отличишь.
+13
-2
+11
Только Волосожар со своим носом двукратная Олимпийская, он ей не помешал совершенствоваться в спорте и создать семью, а мадам с идеальным носом следит за Таней в соцсетях и гадости строчит. Мораль: а в носе ли счастье?
+11
-1
+10
Прав.
+12
-2
+10
А в этом его поддержу.
+10
-1
+9
Читает? Вообще прав, хоть и груб.
+9
-2
+7
Ответ Анна Беляева
Комментарий скрыт
Вы про себя? Автопортрет удался на диво.
+11
-4
+7
В страшное время живём. Самое интересное , что эти жертвы " красоты" не понимают , что на них просто делают деньги. Губы , нос , ногти , грудь. Сейчас даже накладные икры есть 🙈.
+8
-1
+7
Дураку надо говорить что он дурак, возможно хоть немного поумнеет.
+7
0
+7
У комментатора видимо комплексы по поводу своего носа, вот и к другим лезет с непрошенными советами, думает, что "разбирается в красоте", а по факту стандарты красоты у всех разные, всем не угодишь. Переделаешь нос – этот одобрит, но многие другие скажут, что зря.
+6
0
+6
Какие носы? Что ещё за глупости? Не нужно это ей совсем, она же достойная семейная женщина, а не то что шалавы всякие😎😆
+10
-5
+5
Ответ krasota dvizheniya
Второй Ягудин. Прошёл бы мимо
Ну тут он ответил правильно
+5
0
+5
Ответ B.Jones
лыцарь хренли
и в чем он не прав? Всякое хамло лезет со своим ценным мнением
+18
-13
+5
Таня многого добилась в спорте и счастлива в личной жизни. А кто-то, похоже, остался с носом и комплексует...
+4
0
+4
Классная новость на спортсе. А я еще удивлялась, что редакция сюда каждый пук Плюща тащит 😂
+6
-2
+4
Ответ Е...С
Хорошо, что хоть кто-то остается с натуральной внешностью.. Местные комментаторы здесь тоже очень любят про носы писать, всем хотят нос Джексона приделать. Красота будет, все с одинаковыми носами и губами ходят.
Меня еще удивляло , когда писали про уши Жени М....
+7
-3
+4
Ответ Anita Levchenko
Нет, конечно, я и написала, что ей оно не надо. Но с коммерческой внешкой при статусе ОЧ у неё было бы больше рекламы и она была бы дороже. Это везде сейчас так, красивое нравится людям, хорошо продаётся и хорошо продаёт.
А чем нос Джексона красивее натурального. Как по мне, все эти переделанные женщины больше на трансвеститов похожи.
+3
0
+3
Правильно, Максим, туда их.
Понаделают носы-прищепочки, губы-пельмешки, что в улыбку не складываются, скулы, о которые можно конверты вскрывать, а потом сидят в соцсетях умничают, жертвы бьюти-индустрии.
+1
0
+1
А тутберидзе переделала нос

Но почему-то одна
+1
0
+1
Зачем всё выставлять, зная, что не все адекватны.
+3
-2
+1
Заступился за жену-молодец! Искренне не понимаю зачем самодостаточной и состоявшейся женщине что-то там переделывать)
0
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Ответ Каролина!
кто сказал, что молчал? просто далеко не каждый комментарий Максима выносят в новость на этом сайте.
Понятно. Видимо мне не попадалось
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0
Волосожар нос можно оставить, он ей идет. А вот Сотскова свой правильно переделала, уж очень портил.
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