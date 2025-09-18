  • Спортс
  • Победы «Баварии», «Ливерпуля» и «ПСЖ», «Зенит» уже в плей-офф Кубка, Путин наградил Мирру и Шнайдер, Моуринью возглавит «Бенфику», Трент выбыл на 6-8 недель и другие новости
1

Победы «Баварии», «Ливерпуля» и «ПСЖ», «Зенит» уже в плей-офф Кубка, Путин наградил Мирру и Шнайдер, Моуринью возглавит «Бенфику», Трент выбыл на 6-8 недель и другие новости

1. В Лиге чемпионов «Бавария» обыграла «Челси» (3:1) с дублем Кейна, «Ливерпуль» на 92-й вырвал победу у «Атлетико» (3:2, Симеоне получил красную за перепалку с болельщиками мерсисайдцев), «ПСЖ» разгромил «Аталанту» (4:0), а «Интер» победил «Аякс» (2:0) с двумя голами Тюрама с передач Чалханоглу. 

2. В FONBET Кубке России обошлось без сюрпризов. «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1) с дублем Соболева и вышел в четвертьфинал верхней сетки. «Динамо» разгромило «Сочи» (4:0), а Тюкавин забил во 2-м матче после возвращения. «Краснодар» победил «Крылья Советов» на выезде (2:1), Дуглас и Козлов забили, гол Кордобы отменили из-за офсайда. 

3. КХЛ. «Авангард» победил «Салават», «Трактор» был сильнее «Автомобилист», «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Шанхай» уступил «Адмиралу».

4. 7 стран выступили за возвращение России на исполкоме УЕФА, Швеция, Финляндия и Норвегия – за смягчение ограничений. Украина, Польша, Латвия, Англия – среди противников идеи, пишет Sport24. Азербайджан, впрочем, не подтвердил эту информацию. Представители Англии предложили переименовать трофей имени Яшина

5. Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

6. Тренер Елена Федченко отстаивала замену Петросян на Горбачеву на олимпийском отборе. Аделия прерывала подготовку из-за травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».

7. Защитник Дин Хейсен пропустит один матч из-за удаления в игре с «Сосьедадом» – апелляция «Реала» отклонена. «Мадрид» оспорит решение.

8. «Бенфика» уволила Бруну Лаже после поражения от «Карабаха». Пишут, что команду возглавит Жозе Моуринью. Контракт подпишут на два года, тренер приступит к работе на этой неделе – Жозе досрочно завершил отпуск

9. Трент выбыл на 6-8 недель из-за повреждения задней поверхности бедра. Защитник «Реала» может пропустить матчи с «Атлетико», «Юве», «Барсой», «Ливерпулем».

10. Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мун, Фурлани, Черотич и Надер одержали победы, Гейл, Моррис и Яви – 2-е, другие результаты.

11. Форвард «Авангарда» Наиль Якупов пропустит минимум 1,5 месяца из-за травмы.

12. «Реал» недоволен тем, как агенты Винисиуса ведут переговоры о новом контракте, и допускает, что бразилец попробует уйти свободным агентом в 2027-м. Окружение Винисиуса обеспокоено отношением Хаби Алонсо, а руководство клуба в курсе, что у вингера и тренера не все гладко

13. Клубы НХЛ интересуются Кириллом Капризовым. «Миннесота» рассчитывает договориться с форвардом и не хочет его обменивать.

14. Алину Загитову внесли в базу «Миротворца» за участие в фестивале «Таврида.Арт».

15. Полиция Хорватии доставила российского борца Эмина Сефершаева в участок, где он провел около 7 часов. Незадолго до ЧМ у спортсмена отозвали визу. 

16. 🥈🥉🥉 Чемпионат мира по борьбе-2025. Россиянка Алина Касабиева завоевала серебро, Смирнова и Хорошавцева взяли бронзу.

17. Тренер в Испании получил 61 год тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними футболистками. Мужчина целовал девушек, шлепал по ягодицам, хранил у себя их нижнее белье.

18. «Мерседес» распускает слухи о проблемах «Феррари» с мотором, чтобы сохранить инженеров, пишет RacingNews365. 

19. Экс-чемпион Европы по боксу Виктор Агеев умер на 85-м году жизни.

Цитаты дня.

Дегтярев о 40-летии Овечкина: «Он входит в Putin Team, уделяет России много внимания. Александр обратился к русским, побив рекорд Гретцки – это многих восхитило»

Берни Экклстоун: «Хэмилтону нужно остановиться. Люди его забудут, если он не начнет выступать лучше»

Агент Бабаев о допинге у Морозова: «Недоразумение. Могли подсыпать или подбросить что-то. Плохо, что информация выходит наружу – на хоккеиста идет очень серьезное давление»

Сычев о мессенджере MAX: «Что-то никто пока не пишет и не звонит по нему. Интеграция людей проходит тяжело. Из футбольных функционеров никого не видел»

Де Дзерби о 2-м пенальти «Реала»: «Это позор, его не было. Будь это 11-метровый в пользу «Марселя», я сказал бы то же самое»

Джикия о «Химках»: «Когда игрок показывает мне банковскую карту с 1600 рублей, это ненормально. Как он может выкладываться? Прожить на 30 тысяч рублей – бред полный»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
