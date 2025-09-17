  • Спортс
  • Агент Бабаев о допинге у Морозова: «Недоразумение. Могли подсыпать или подбросить что-то. Плохо, что информация выходит наружу – на хоккеиста идет очень серьезное давление»
Агент Бабаев о допинге у Морозова: «Недоразумение. Могли подсыпать или подбросить что-то. Плохо, что информация выходит наружу – на хоккеиста идет очень серьезное давление»

Агент Шуми Бабаев прокомментировал допинг-дело Ивана Морозова.

Вчера стало известно, что форвард «Спартака» временно отстранен из-за положительной пробы на запрещенные вещества. Сообщалось, что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

«Зная Морозова, предполагаю, что это какое-то недоразумение, как и в ситуации с Анатолием Голышевым. Есть особенности организма, которые нельзя не учитывать.

Морозову могли что-то подсыпать, подбросить, необязательно надо было это вдыхать. Вариантов тут много, и ему предстоит себя защищать в суде.

Если это все-таки произошло, он может уехать в хоккейные лиги Северной Америки и там продолжить карьеру, играть и доказывать, что это была случайность.

Очень плохо, что такая информация выходит наружу. Считаю, что в КХЛ должна быть своя служба, которая должна сама проводить тесты в анонимном порядке.

В НХЛ такая система работает давно и четко и действует на стороне как клуба, так и игрока. Есть предупредительные моменты, а в этой ситуации на хоккеиста идет очень серьезное давление.

В НХЛ такая система, что там не обвиняют человека, а помогают ему. А у нас навесят наказания и никакого предотвращения, чтобы помочь человеку справиться с этим.

Надо в этом плане вести профилактическую работу, относиться бережно, потому что это здоровье ребят», – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

Морозов продолжит карьеру в Северной Америке. «Спартак» расторгнет контракт с форвардом на 45 млн рублей из-за допинга («Матч ТВ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
ТАСС
