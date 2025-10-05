Гвардиола об интересе «Барсы» к Холанду: «Понимаю их. Какой клуб не мечтает об Эрлинге? Он не настолько глуп, чтобы подписывать контракт, который не хочет выполнить»

Пеп Гвардиола отреагировал на слух про интерес «Барселоны» к Эрлингу Холанду.

Недавно испанские СМИ сообщили о том, что «Барса» заинтересована в трансфере нападающего «Ман Сити» и сборной Норвегии, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2034 года. Утверждалось, что норвежец – главная цель президента каталонцев Жоана Лапорты , который хочет подписать топ-игрока к новым выборам.

«Я думаю, Эрлинг не настолько глуп, чтобы подписывать контракт, который ему не хочется выполнить, это точно. Но это футбол, кто знает, что произойдет? Никто.

Можете назвать мне хоть один клуб, который не мечтает об Эрлинге Холанде ? Я понимаю мечту «Барселоны» об Эрлинге, как и всех клубов мира. Если бы Эрлинга не было с нами, для «Манчестер Сити» он тоже был бы мечтой.

Честно, я не знаю, что произойдет в будущем. Знаю, что у Холанда длительный контракт с нами, он отлично играет и много забивает. Команда ему очень помогает и дает много возможностей забивать голы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Гвардиола .

В контракте Холанда с «Ман Сити» появятся отступные в 2029-м или 2030-м. Это «значительная сумма», которая будет постепенно уменьшаться (As)