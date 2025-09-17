  • Спортс
«Мерседес» распускает слухи о проблемах «Феррари» с мотором, чтобы сохранить инженеров (RacingNews365)

«Мерседес» создал слухи о слабом моторе «Феррари», пишет RacingNews365.

В последнее время в паддоке «Ф-1» ходило много слухов о том, что силовая установка «Мерседеса» окажется сильнейшей в 2026 году, в то время как «Феррари» заметно уступит конкурентам.

Однако в издании RacingNews365 сообщили, что данные слухи – часть политической игры «Мерседеса», который пытается тем самым снизить желание инженеров перейти в Маранелло.

Интерес к «Феррари» действительно присутствует.

Так, недавно в немецкой команде опровергли новость о том, что два инженера перешли в моторное подразделение «Феррари». Однако по данным RacingNews365, несколько специалистов по электрической составляющей все-таки покинули «Мерседес».

«Феррари» могут покинуть еще несколько инженеров из моторного подразделения (it.motorsport)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
