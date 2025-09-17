2

«Бавария» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Бавария» примет «Челси» в 1-м туре Лиги чемпионов.

Матч пройдет на «Альянц Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Лига чемпионов. 1 тур
17 сентября 19:00, Альянц Арена
Бавария
Не начался
Челси

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

«Бавария» против «Челси». Кто победит?3191 голос
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЧелси
