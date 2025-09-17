  • Спортс
  • Тренер в Испании получил 61 год тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними футболистками. Мужчина целовал девушек, шлепал по ягодицам, хранил у себя их нижнее белье
Тренер в Испании получил 61 год тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними футболистками. Мужчина целовал девушек, шлепал по ягодицам, хранил у себя их нижнее белье

Испанского тренера посадили на 61 год за сексуальное насилие над футболистками.

Суд испанской провинции Уэльва приговорил детского футбольного тренера, находящегося в заключении с 11 января 2023 года, к 60 годам и 9 месяцам лишения свободы за сексуальное насилие. Его жертвами стали двадцать одна несовершеннолетняя футболистка.

Мужчина признан виновным в 31 преступлении: пяти эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними младше 16 лет, четырнадцати эпизодах продолжающегося сексуального насилия над несовершеннолетними младше 16 лет, пяти эпизодах сексуального насилия, четырех эпизодах сексуального домогательства, двух эпизодах сексуального домогательства до лиц старше 16 лет и одном эпизоде сексуального домогательства с учетом смягчающих обстоятельств в виде возмещения ущерба и позднего признания вины.

За эти преступления ему назначены наказания от шести месяцев до трех лет и девяти месяцев лишения свободы, а также запрет на приближение ближе чем на 200 метров и общение с 20 пострадавшими в течение пяти лет и десяти лет для одной из пострадавших.

Кроме того, после отбытия тюремного заключения он должен будет находиться под надзором в течение пяти лет и будет лишен права заниматься оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью тренера или инструктора для несовершеннолетних на срок действия соответствующих приговоров.

Установлено, что с 2017 по 2022 год мужчина был тренером различных возрастных категорий в женском футбольном клубе в Уэльве. В соответствии с материалами дела, он «систематически шлепал футболисток по ягодицам, щекотал и обнимал их», а также «часто комментировал их внешность с сексуальным подтекстом и без их согласия».

Некоторых из них он трогал за гениталии и целовал в разные части тела. Тренер заставлял девушек снимать нижнее белье для массажа, который, по его словам, был необходим для восстановления. Также под различными предлогами он заходил в раздевалки и душевые, чтобы наблюдать за футболистками и подавать им одежду, побуждая их переодеваться в его присутствии.

11 января 2023 года, после подачи первой жалобы, полиция провела обыск в кабинете тренера, где были изъяты несколько пар нижнего белья (некоторые принадлежали жертвам), две бритвы, крема и две коробки с неиспользованным женским нижним бельем.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
происшествия
женский футбол
детский футбол
logoЛа Лига
контент
