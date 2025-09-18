Руководство «Реала» знает, что у Винисиуса и Алонсо не лучшие отношения. Боссы удивились, когда вингер начал матч с «Марселем» в запасе

Руководство «Реала» знает, что между Хаби Алонсо и Винисиусом не все хорошо.

По сведениям ESPN , в клубе понимают, что у тренера и вингера не лучшие отношения. Менеджеры сильно удивились, когда узнали, что бразилец начнет матч против «Марселя » в Лиге чемпионов на скамейке.

В то же время Родриго сообщил Алонсо , что намерен бороться за возможность играть слева на фланге, что сделало его конкурентом Винисиуса.

В этом сезоне Винисиус начал два из пяти матчей в запасе, а в оставшихся трех был заменен во втором тайме. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .