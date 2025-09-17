«ПСЖ» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«ПСЖ» сыграет с «Аталантой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс».
В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.
Лига чемпионов. 1 тур
17 сентября 19:00, Парк-де-Пренс
«Бавария» против «Челси». Кто победит?3473 голоса
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости