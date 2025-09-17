3

«ПСЖ» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«ПСЖ» сыграет с «Аталантой» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс».

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Лига чемпионов. 1 тур
17 сентября 19:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Не начался
Аталанта

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
