Дегтярев о 40-летии Овечкина: «Он входит в Putin Team, уделяет России много внимания. Александр обратился к русским, побив рекорд Гретцки – это многих восхитило»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил Александра Овечкина с 40-летием.

Капитан «Вашингтона » отмечает день рождения 17 сентября.

«Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что хоккей – один из самых любимых видов спорта в нашей стране. Благодаря успеху и рекордам Александра Овечкина в хоккей пришли тысячи ребят, а миллионы получили повод для гордости за свою страну, остающуюся великой хоккейной державой.

Несмотря на то, что Александр играет в НХЛ, он много внимания уделяет родине – России. Входит в Putin Team, регулярно общается с поклонниками в нашей стране, в том числе именно к русским он обратился со словами: «Мы сделали это», когда побил рекорд Уэйна Гретцки. Это многих восхитило.

Мы гордимся российским спортом, гордимся тем, как преодолеваем все преграды, гордимся нашими выдающимися спортсменами. Александр Овечкин , безусловно, занимает среди них особое место.

Убежден, что его рекорд останется неприступным еще десятилетия, а его главный матч – впереди», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев .

Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»