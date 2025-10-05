«Диас – огромная потеря для «Ливерпуля». Луис прессинговал, жертвовал собой ради обороны, команде этого не хватает». Старридж об игроке «Баварии»

Дэниэл Старридж считает, что «Ливерпулю» не хватает Луиса Диаса.

В субботу вингер «Баварии» сделал дубль и ассист в матче с «Айнтрахтом» (3:0). Всего в 6 играх Бундеслиги на счету колумбийца 5 голов и 4 результативные передачи.

«По моему мнению, Луис Диас – это огромная потеря. Если посмотреть на прошлогодний «Ливерпуль » и на то, как они прессинговали, то, пожалуй, именно он организовывал прессинг в тройке нападения. Да, именно Диас, учитывая то, насколько цепкий он, как хочет вернуть мяч команде.

Он давал «Ливерпулю» то, чего им сейчас не хватает. Он жертвовал собой ради обороны. И теперь им нужно понять: кто в атаке готов немного жертвовать собой», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля » Старридж в эфире Sky Sports.