Орлов про «Зенит»: «Соболев играет из-за лимита, но Лусиано мастеровитее. Почему не использовать Алипа в защите и аргентинца в нападении? Что ж, Семак так видит»

Геннадий Орлов сравнил Александра Соболева с Лусиано Гонду и Артемом Дзюбой.

«Об игре Соболева. Перед матчем разговаривал с коллегами. И многие задаются вопросом: почему в старте выходит именно он, а не Лусиано? И, в принципе, пришли к выводу, что из-за лимита. Семаку же нужно выпускать трех футболистов с паспортом, так? Адамов, Глушенков и как раз-таки Соболев.

Но, по идее, есть и другой вариант. Почему бы не использовать с первых минут в центре обороны Алипа , который у нас легионером не считается? И тогда на острие атаки может действовать Лусиано . По-моему, такой вариант просто напрашивается.

Лусиано мастеровитее Соболева! Разве это не очевидно? И получается, что россиянин забирает много времени у аргентинца. Тому приходится сидеть на лавке. Что ж, Семак вот так видит эту ситуацию. Но, возможно, из-за этих решений по составу Зенит» и не стал чемпионом в прошлом сезоне? Кто знает...

Соболев находился на поле 60 минут. И каков его КПД? Александр после матча с «Оренбургом» написал, что забил первым же касанием? Ну молодец. Правда, скорее добил, а не забил. И мастерства, как я заметил выше, у него меньше, чем и у Лусиано, и у Кассьерры. Вот в чем вся штука. А если бы аргентинец чаще выходил на поле, играл бы больше, глядишь, питерцы заняли бы не второе место, а первое?

Не отказываюсь от своих слов. Хвалил Соболева за единоборства, борьбу, настырность, агрессию. Но только этих качеств сейчас уже не хватает. Нужен более универсальный игрок на острие, который лучше работает с мячом, более быстрый. Поэтому и озвучил вам такой вариант: Алип – в центре обороны, Лусиано – в нападении.

Сравнения Соболева с Дзюбой? Ну какие тут могут быть параллели? Дзюба гораздо техничнее, ногами лучше работает. Послужной список у Артема совсем другой. Был ведущим игроком сборной на домашнем чемпионате мира, да и вообще больше всех забил в нашем чемпионате. Разве это случайность? У Соболева все гораздо скромнее.

Против «Зенита» Дзюба провел весьма добротный матч. Открывается, отскакивает, играет в стенку, приносит реальную помощь «Акрону ». И Артем небезразличен, в отличие от некоторых футболистов «Зенита », – заявил комментатор и журналист Орлов .