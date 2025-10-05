«Оренбург» проиграл 4 матча подряд в РПЛ и идет 14-м. «Ростов» не уступает 6 игр кряду, не пропускает 4 тура и занимает 10-е место
«Оренбург» довел серию без побед в чемпионате России до шести матчей.
Команда тренера Владимира Слишковича дома уступила «Ростову» (0:1) в 11-м туре Мир РПЛ.
Таким образом, «Оренбург» проиграл в четырех матчах подряд и еще дважды сыграл вничью. Оренбуржцы набрали 7 очков и сейчас занимают 14-е место в таблице.
«Ростов», напротив, продлил серию без поражений в Премьер-лиге – две победы и четыре ничьих. При этом в четырех последних матчах команда не пропустила голов.
Команда Джонатана Альбы набрала 13 очков и занимает 10-е место.
