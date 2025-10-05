Аллегри не хочет мстить «Ювентусу»: «Я благодарю их за проведенные в клубе годы»

Массимилиано Аллегри не рассматривает игру с «Ювентусом» как шанс на месть.

«Ювентус» сегодня примет «Милан» в 6-м туре Серии А. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 21:45 по московскому времени.

Аллегри тренировал «Милан» (2010-2014), потом дважды возглавлял «Ювентус» (2014-2019, 2021-2024), а летом 2025 года вернулся в «Милан».

– Лично я прожил эту неделю как обычно. Надеюсь, что я проведу здесь столько же времени, как в «Ювентусе », потому что это означало бы провести много времени в таком клубе, как «Милан ».

– Вы жаждете мести?

– Абсолютно нет. Когда я перешел в «Ювентус», я поблагодарил «Милан» за четыре выдающихся года, а теперь должен поблагодарить «Ювентус». Мне посчастливилось провести эти годы между этими двумя клубами, взаимодействуя с разными владельцами.

К счастью, я буду сидеть на тренерской скамейке, потому что у меня уже было несколько дисквалификаций, – сказал с улыбкой главный тренер «россонери» Аллегри .