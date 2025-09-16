Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках в длину и 1500 м, женщины – в шесте и стипль-чезе
17 сентября на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 4 комплекта медалей.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Токио, Япония
Прыжки с шестом, женщины
14:10
Фавориты: Сэнди Моррис (США), Кэти Мун (США), Элиза Маккартни (Новая Зеландия).
Прыжки в длину, мужчины
14:50
Фавориты: Таджей Гейл (Ямайка), Милтиадис Тентоглу (Греция), Симон Эхаммер (Швейцария).
3000 м с/п, женщины
15:57
Фавориты: Уинфред Яви (Бахрейн), Перут Чемутаи (Уганда), Фейт Черотич (Кения)
1500 м, мужчины
16:20
Фавориты: Джош Керр (Великобритания), Тимоти Черуйот (Кения), Нильс Ларос (Нидерланды).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
