Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках в длину и 1500 м, женщины – в шесте и стипль-чезе

17 сентября на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют 4 комплекта медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025

Токио, Япония

Прыжки с шестом, женщины

14:10

Фавориты: Сэнди Моррис (США), Кэти Мун (США), Элиза Маккартни (Новая Зеландия).

Прыжки в длину, мужчины

14:50

Фавориты: Таджей Гейл (Ямайка), Милтиадис Тентоглу (Греция), Симон Эхаммер (Швейцария).

3000 м с/п, женщины

15:57

Фавориты: Уинфред Яви (Бахрейн), Перут Чемутаи (Уганда), Фейт Черотич (Кения)

1500 м, мужчины

16:20

Фавориты: Джош Керр (Великобритания), Тимоти Черуйот (Кения), Нильс Ларос (Нидерланды).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
