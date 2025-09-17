«Аякс» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Интер» сыграет с «Аяксом» на выезде в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игра пройдет на «Йохан Кройфф Арене».
В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.
Лига чемпионов. 1 тур
17 сентября 19:00, Йохан Кройфф Арена
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
