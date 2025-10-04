Первая лига. «Факел» примет «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
В Первой лиге пройдут матчи 13-го тура.
В субботу «Спартак» Кострома сыграет в гостях с «Уфой», «Факел» примет «Волгу».
В воскресенье «Торпедо» встретится дома с «Черноморцем», «Ротор» проведет выездной матч с «Нефтехимиком».
Завершится тур в понедельник матчем «КАМАЗ» – «Урал».
PARI Первая лига
13-й тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
