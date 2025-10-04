0

Первая лига. «Факел» примет «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 13-го тура.

В субботу «Спартак» Кострома сыграет в гостях с «Уфой», «Факел» примет «Волгу».

В воскресенье «Торпедо» встретится дома с «Черноморцем», «Ротор» проведет выездной матч с «Нефтехимиком».

Завершится тур в понедельник матчем «КАМАЗ» – «Урал».

PARI Первая лига

13-й тур

Первая лига. 13 тур
4 октября 11:00,
Уфа
Не начался
Спартак Кострома
Первая лига. 13 тур
4 октября 14:00,
Факел
Не начался
Волга Ульяновск
Первая лига. 13 тур
4 октября 14:00,
Чайка
Не начался
Родина
Первая лига. 13 тур
5 октября 05:00,
СКА Хабаровск
Не начался
Шинник
Первая лига. 13 тур
5 октября 10:00,
Сокол
Не начался
Арсенал Тула
Первая лига. 13 тур
5 октября 13:00,
Торпедо
Не начался
Черноморец
Первая лига. 13 тур
5 октября 15:00,
Нефтехимик
Не начался
Ротор
Первая лига. 13 тур
6 октября 14:00,
Челябинск
Не начался
Енисей
Первая лига. 13 тур
6 октября 16:30,
КАМАЗ
Не начался
Урал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

