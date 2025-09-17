Моуринью возглавит «Бенфику», стороны достигли принципиального соглашения. Жозе уволили из «Фенербахче» после вылета из ЛЧ от лиссабонцев
Жозе Моуринью, скорее всего, станет новым тренером «Бенфики».
62-летний португалец достиг принципиального соглашения с лиссабонским клубом, который сегодня уволил Бруну Лаже после поражения от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре Лиги чемпионов.
По данным CNN Portugal, переговоры Моуринью с «Бенфикой» находятся на финальной стадии.
Примечательно, что в конце августа «Фенербахче» отправил Моуринью в отставку после вылета из раунда плей-офф Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:0, 0:1).
Ранее Жозе уже возглавлял лиссабонских «орлов» – с сентября по декабрь 2000 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: CNN Portugal
