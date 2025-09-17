Берни Экклстоун: «Хэмилтону нужно остановиться. Люди его забудут, если он не начнет выступать лучше»

Экклстоун призвал Хэмилтона уйти из «Ф-1».

Бывший босс «Ф-1» Берни Экклстоун полагает, что Льюису Хэмилтону нужно завершить карьеру ради сохранения репутации.

«Мне кажется, для Льюиса и «Феррари» самое досадное – то, что в команде считали, будто он сможет сделать все необходимое [для побед]. Они, должно быть, разочарованы тем, что ожидаемое не было достигнуто.

Ему стоит остановиться. Это опасно: если он продолжит и через год или полтора не начнет выступать лучше, люди забудут его и его достижения», – считает Экклстоун.

