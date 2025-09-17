  • Спортс
  • Джикия о «Химках»: «Когда игрок показывает мне банковскую карту с 1600 рублей, это ненормально. Как он может выкладываться? Прожить на 30 тысяч рублей – бред полный»
22

Джикия о «Химках»: «Когда игрок показывает мне банковскую карту с 1600 рублей, это ненормально. Как он может выкладываться? Прожить на 30 тысяч рублей – бред полный»

Георгий Джикия рассказал, как долги «Химок» по зарплате сказывались на игроках.

Напомним, в сентябре арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом. Ранее клуб не получил лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26 и объявил о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба по зарплатам перед игроками.

Джикия прошлый сезон провел в «Химках», в июле защитник подписал контракт с турецким «Антальяспором».

– Правда ли, что основной состав не хотел тогда лететь на игру с «Зенитом»?

– Да.

– Своеобразный бойкот?

– Да.

– А почему полетели?

– Потому что была выплачена сумма.

– Может, перед каждым матчем бойкот надо было устраивать?

– Примерно так и было задумано. Уже были мысли, что все это плохо закончится. Когда игрок «Химок» показывает мне банковскую карту, на которой 1600 рублей, это нормально? Это ненормально. Как он может выкладываться, когда ему надо заплатить за квартиру, телефон и интернет, родителям что‑то отправить, сходить покушать?

Не знаю, сколько элементарных потребностей у футболиста, который живет в Москве. Это не тот случай, когда, как некоторые игроки говорят, готовы прожить на 30 тысяч рублей. Это бред полный. 30 тысяч рублей. У кого есть автомобиль, только на бензин сколько уходит денег. И что этот человек должен чувствовать?

– Правда, что ты помогал пацанам в клубе?

– Не только я, но и другие ребятам помогали. И не только футболистам. Это обычная история, – сказал Джикия.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
